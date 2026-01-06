Dakar2026. Pódio dos SSV com dois portugueses na terceira etapa

Depois de se ter estreado a vencer etapas na véspera, Gonçalo Guerreiro (Polaris RZR) foi segundo classificado, a 05.18 minutos do vencedor, o norte-americano Brock Heger (Polaris RZR), com João Monteiro (Can-Am) em terceiro, a 05.32.



Portugal esteve em destaque nesta tirada, com cinco pilotos nos 10 primeiros lugares.



João Dias (Polaris RZR) foi o quarto classificado, a 06.56 minutos, enquanto o campeão mundial Alexandre Pinto (Polaris RZR) foi o sétimo classificado, a 14.46.



“Furámos um pneu, o que nos atrasou um pouco. Fomos conservadores nas zonas mais empedradas, o que nos fez perder algum tempo para os pilotos que atacaram mais, mas optámos por uma toada mais cautelosa”, explicou Alexandre Pinto.



Hélder Rodrigues, recordista português de triunfos em etapas do Dakar, com nove, terminou hoje na 10.ª posição, a 21.14.



Na classificação geral desta classe, Gonçalo Guerreiro é segundo classificado, a apenas 43 segundos da liderança, de Brock Heger.



Alexandre Pinto é o quinto classificado, a 24.08, com João Monteiro em oitavo, a 40.40. João Dias é 17.º e Hélder Rodrigues 19.º.



Ainda nos veículos ligeiros, mas nos protótipos (categoria Challenger), Pedro Gonçalves (BBR) foi sexto classificado, a 20.01 minutos da vencedora, a neerlandesa Puck Klaasen (GRally) e Rui Carneiro (MMP) 25.º.



Na geral, Pedro Gonçalves é sétimo, a 27.51 do líder, o saudita Yasir Seaidan (Taurus), enquanto Rui Carneiro é 14.º.



Nos camiões, o lituano Vaidotas Zala (Iveco), navegado pelo português Paulo Fiúza, foi oitavo classificado e ocupa o quinto lugar da geral.



Quarta-feira disputa-se a quarta etapa, primeira parte de uma tirada maratona em que os pilotos não terão assistência externa, com 417 quilómetros cronometrados em redor de Al-Ula.