Fabio DiGiannantonio vence corrida acidentada no GP da Catalunha de MotoGP
O piloto italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda da temporada, marcado por dois acidentes que provocaram interrupções da prova espanhola.
O piloto da equipa de Valentino Rossi, a VR46, cortou a meta com 1,250 segundos de vantagem sobre o espanhol Joan Mir (Honda), segundo classificado, e 1,466 face ao também espanhol Fermin Aldeguer (Ducati), que foi terceiro.
A prova ficou marcada por dois violentos acidentes, que provocaram duas interrupções com bandeira vermelha.
O primeiro acidente aconteceu na 12.ª das 24 voltas previstas, quando o espanhol Alex Márquez (Ducati), que seguia na segunda posição, embateu com violência na traseira da KTM de Pedro Acosta, que liderava quando a sua mota sofreu um problema eletrónico e perdeu velocidade.
Depois do embate, a mota do irmão mais novo de Marc Márquez saiu de pista e entrou numa espiral de cambalhotas, acabando a roda dianteira por atingir DiGiannantonio e uma outra peça a perna do francês Johann Zarco (Honda).
A corrida esteve interrompida por vários minutos para ser prestada assistência a Alex Márquez, que acabou por ser transportado a um hospital local com queixas na região lombar.
No recomeço da corrida para mais 13 voltas, novo acidente, agora envolvendo Zarco e os italianos Francesco Bagnaia (Ducati) e Luca Marini (Honda).
Zarco falhou a travagem na primeira curva e embateu nas motas dos outros dois adversários, ficando com a perna presa na Ducati de Bagnaia. O piloto francês foi retirado do circuito de maca e levado ao hospital para mais exames à perna esquerda.
Após a terceira partida, Pedro Acosta (KTM), que largou da ‘pole position’, segurou o primeiro lugar, apesar do ataque do espanhol Jorge Martin (Aprilia).
O piloto madrileno, campeão em 2024, acabaria por ser abalroado, pouco depois, por Raúl Fernández (Aprilia). Os dois regressaram à corrida, mas já muito atrasados.
As últimas duas voltas foram dramáticas para Pedro Acosta, que, devido à degradação dos pneus, acabou por descer do primeiro ao quarto lugar à entrada para a última curva. Aí foi tocado pelo japonês Ai Ogura (Aprilia) e caiu. O erro custou uma penalização de três segundos ao piloto da Trackhouse, que desceu do quarto ao nono lugar.
“Duas bandeiras vermelhas, três reinícios... Não foi fácil. Deviam dar mais pontos por esta corrida”, comentava Joan Mir, segundo classificado.
Já Fabio DiGiannantonio, que apanhou um grande susto ao ser atingido pela roda da frente da mota de Alex Márquez, foi cumprimentado por Valentino Rossi mal cortou a meta para a segunda vitória da carreira (tinha vencido no Qatar em 2023).
“Não foi um dia fácil para ninguém. Espero que estejam todos bem. Há muito que esperávamos por isto”, frisou.
Com estes resultados, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), promovido ao quinto lugar, alargou a vantagem na frente do campeonato, graças ao ‘zero’ de Martin.
Bezzecchi tem, agora, 140 pontos contra os 127 de Martin e os 116 de Fabio DiGiannantonio, que ascendeu ao terceiro posto.
A próxima ronda será o Grande Prémio de Itália, de 29 a 31 de maio.
