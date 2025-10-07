Fafe acolhe duas provas do Mundial de enduro em 2026

A localidade minhota vai acolher as quarta e quinta etapas do campeonato, ambas com dois dias de duração cada, em julho.

A nova época arranca entre 10 e 12 de abril, em Custonaci, na Sicília, em Itália, que não recebia uma etapa do Mundial desde 2011.

O campeonato prossegue em Oliana, em Espanha, de 01 a 03 de maio, e Finlândia, em Vierumäki, entre 22 e 24 de maio.

Segue-se Portugal, com as rondas de Fafe a disputarem-se de 12 a 14 e de 19 a 21 de junho, ambas organizadas pelo Natureza Alternativa Moto Club.

Ambas as rondas terão percursos e especiais totalmente distintos. A primeira explorará a zona de Argande e a segunda a zona de Revelhe/Estorãos.

"É com enorme satisfação que confirmamos o calendário completo de 2026. Portugal volta a ter um papel central, com Fafe a receber dois fins de semana consecutivos e a afirmar-se como uma referência mundial do enduro. Será um momento único, com uma grande celebração em torno da modalidade," frisou a diretora da Prime Stadium, Carla Alvarenga.

Em julho, entre 17 e 19, a ação segue para Saint-Agrève, em França, antes da última etapa, no País de Gales, em Rhayader, de 07 a 09 de agosto.

Calendário do Mundial de Enduro de 2026:

1. 10 a 12 abr: Grande Prémio de Itália, em Custonaci, na Sicília

2. 01 a 03 mai: Grande Prémio de Espanha, em Oliana

3. 22 a 24 mai: Grande Prémio da Finlândia, em Vierumäki

4. 12 a 14 jun: Grande Prémio de Portugal, em Fafe

5. 19 a 21 jun: Grande Prémio de Portugal II, em Fafe

6. 17 a 19 jul: Grande Prémio de França, em Saint-Agrève

7. 07 a 09 ago: Grande Prémio do País de Gales, em Rhayader