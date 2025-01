Félix da Costa foi segundo no México e lidera Mundial de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou hoje o E-Prix do México na segunda posição e chegou à liderança do Mundial de Fórmula E, após duas corridas disputadas.

O piloto natural de Cascais, que largou da segunda posição, chegou a liderar a prova mexicana, mas viria a ser ultrapassado pelo britânico Oliver Rowland (Nissan), que venceu a corrida com 0,400 segundos de vantagem sobre o português. O alemão Pascal Wherlein (Porsche) foi o terceiro, a 1,855 segundos.



“Sabíamos que ele estava a aproximar-se, mas tínhamos construído uma margem de segurança. Só que ele fez uma boa ultrapassagem para vencer. Estou um pouco desapontado, mas a época é longa”, começou por dizer Félix da Costa, que já tinha sido segundo classificado na prova inaugural da temporada, em São Paulo (Brasil).



Desde que chegou à Porsche, há pouco mais de um ano, esta foi a primeira vez que António Félix da Costa partilhou o pódio com o seu companheiro de equipa, Pascal Wherlein. “É bom para os rapazes que estão lá em casa e que têm trabalhado imenso para nos dar um bom carro”, frisou o português.



Com estes resultados, Félix da Costa, campeão em 2020, soma 37 pontos contra os 25 de Rowland, que é segundo.



A próxima será uma ronda dupla, em Jeddah (Arábia Saudita), nos dias 14 e 15 de fevereiro.