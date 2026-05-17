Félix da Costa recupera de acidente e termina em terceiro no Mónaco na Fórmula E
O piloto português António Félix da Costa (Jaguar) recuperou hoje de um acidente na segunda volta no E-Prix do Mónaco do Mundial de Fórmula E para terminar ainda no degrau mais baixo do pódio.
Félix da Costa, que já na véspera ficara fora de prova devido a um outro acidente, foi abalroado por Edoardo Mortara (Mahindra) na primeira volta da corrida, acabando por recuperar posições desde o 16.º lugar até ao terceiro.
O piloto luso acabou a 3,448 segundos do vencedor, o britânico Oliver Rowland (Nissan), que bateu o brasileiro Felipe Drugovich (Andretti), segundo classificado, por 1,165.
O piloto luso, que largou da segunda posição da grelha, estava precisamente atrás do líder quando, ainda na primeira volta, na zona da chicane das piscinas do Principado, foi tocado na traseira do seu Jaguar por Mortara e acabou por fazer um pião.
Encetou, então, uma recuperação que o levou ao terceiro lugar final.
“Temos de estar felizes com o resultado. Nem podia acreditar, novamente tocado por trás e logo na primeira volta”, disse o piloto natural de Cascais.
Félix da Costa depois teve de “gerir a energia”.
“Toquei em alguns muros e em alguns pilotos, mas estou contente por estar nos lugares da frente”, frisou.
Com estes resultados, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) lidera, com 128 pontos, contra os 109 de Rowland, que é segundo, enquanto Félix da Costa é sexto, com 80.
A próxima ronda será a 20 e 21 de junho, na China.
