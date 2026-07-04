Félix da Costa segundo em Xangai sobe ao terceiro lugar do Mundial de Fórmula E

Félix da Costa, que largou da quinta posição da grelha, cortou a meta a 1,633 segundos do vencedor, o alemão Pascal Wherlein (Porsche), com o britânico Jake Dennis (Andretti) em terceiro, a 4,709.



“Dia bom, dia sólido. Corrida sempre a lutar na frente. Sabíamos que a chuva ia chegar e queria estar entre os quatro primeiros a qualquer custo. Faltou um bocadinho para ganhar a corrida mas a Porsche tinha mais andamento”, frisou o piloto português, natural de Cascais.



A prova ficou marcada pela chuva intensa que se abateu sobre o circuito a partir da volta 19 e que obrigou à intervenção do 'safety car', e que tinha, levado, inclusivamente a organização a antecipar a corrida.



Com estes resultados, Félix da Costa subiu dois lugares, até à terceira posição, com 11 pontos, estando a 22 do líder, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).



No domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana, também ela ameaçada pela chuva.