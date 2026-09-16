Fórmula 1 regressa a Portugal em junho





(Com Lusa)

O fim de semana português decorrerá entre 18 e 20 de junho, entre os Grandes Prémios do Mónaco, a 6 de junho, e da Grã-Bretanha, a 4 de julho, sem corrida sprint no programa.O calendário hoje anunciado pela Federação Internacional do Automóvel e pelo promotor do campeonato, a Formula 1, aprovado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel, contempla 24 Grandes Prémios e 10 corridas sprint, mais quatro do que em 2026, com a temporada a começar no Bahrain, a 14 de março, e a terminar em Abu Dhabi, a 12 de dezembro.O regresso de Portugal ao Mundial em 2027 e 2028 já tinha sido anunciado pela Fórmula 1, no âmbito de um acordo com o Governo português, o Turismo de Portugal e a entidade promotora Parkalgar.Portimão volta, assim, a receber a competição seis anos depois da última passagem da Fórmula 1 pelo circuito algarvio, que acolheu provas em 2020 e 2021, durante a pandemia de covid-19, ambas ganhas pelo britânico Lewis Hamilton.A Turquia também regressa ao campeonato, com a corrida de Istambul marcada para 03 de outubro, entre as provas do Azerbaijão e de Singapura. No entanto, a realização deste GP está sujeita à homologação do circuito pela FIA.Portugal e Turquia entram num calendário que deixa de incluir as provas dos Países Baixos, em Zandvoort, e de Barcelona-Catalunha, mantendo-se o Grande Prémio de Espanha em Madrid, a 12 de setembro.Uma das principais novidades é o alargamento do número de corridas sprint, de seis para 10. Bahrain, Austrália, Japão, Mónaco e Abu Dhabi vão receber este formato pela primeira vez, juntando-se a Canadá, Grã-Bretanha, Itália, São Paulo (Brasil) e Qatar.A temporada começa com duas provas consecutivas no Médio Oriente, no Bahrain e na Arábia Saudita, seguindo depois para Austrália, Japão e China, antes das deslocações a Miami e ao Canadá.A fase europeia arranca no Mónaco e inclui Portugal, Grã-Bretanha, Áustria, Bélgica e Hungria. A pausa de verão decorrerá entre a corrida húngara, a 01 de agosto, e a italiana, a 05 de setembro.A parte final do campeonato passa por Austin, Cidade do México, São Paulo e Las Vegas, antes das duas últimas provas, no Qatar e em Abu Dhabi, em dezembro.Os testes de pré-temporada vão decorrer no Bahrain, de 24 a 27 de fevereiro.