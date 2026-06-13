George Russell conquista pole position para o GP de Barcelona de Fórmula 1

Russell, que ocupa o terceiro lugar do Mundial de pilotos, fez o melhor tempo em 1.14,679 minutos, batendo o compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) por 0,064 segundos, enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, ficou em terceiro, a 0,319.



Esta foi a terceira pole position para George Russell esta temporada, em sete qualificações disputadas, 10.ª da carreira.



Depois de ter ficado a zeros no GP do Mónaco, o piloto britânico procura recuperar terreno para o companheiro de equipa, que lidera o Mundial com 66 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, com Russell a ter baixado a terceiro, a 68.



“É ótimo sentir o ritmo de novo. Tenho estado num grande fim de semana e sinto-me eu mesmo novamente”, disse o britânico.



A sessão de qualificação em Barcelona deixou os sete primeiros separados por menos de meio segundo, com Lando Norris (McLaren) em quarto, a 0,322 segundos, e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em quinto, a 0,342.



O francês Isack Hadjar (Red Bull) parte do sexto posto, seguido do australiano Oscar Piastri (McLaren), que ficou a 0,411.



Pior fez o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se despistou no último setor e não marcou qualquer tempo na derradeira fase da qualificação, a Q3, pelo que sairá do 10.º lugar na corrida de domingo.