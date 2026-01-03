Gonçalo Guerreiro segundo mais rápido dos SSV no prólogo do Dakar2026

O piloto português da equipa de Sébastien Loeb terminou a quatro segundos do mais rápido, o norte-americano Brock Heger (Polaris RZR), com o também norte-americano Kyle Chaney (Can-Am) em terceiro, a seis segundos, após os 22 quilómetros cronometrados.



João Monteiro (Can-Am) terminou logo a seguir, na quarta posição, a 20 segundos do mais rápido, com o campeão mundial Alexandre Pinto (Polaris RZR) a ter um começo cauteloso, terminando na nona posição, a 39 segundos.



“Foi um prólogo muito rápido, em que fomos talvez conservadores demais nas zonas de pedra. O prólogo é apenas um início e o importante como sempre é trazer o carro direito até ao fim, mas de certa forma esta é também uma boa posição para partir para a primeira etapa”, disse Alexandre Pinto, citado pela assessoria de imprensa da equipa Old Friends.



Hélder Rodrigues (Polaris RZR) foi o 14.º, a 49 segundos, com João Dias (Polaris RZR) em 19.º desta categoria dedicada aos veículos ligeiros derivados de série (semelhantes aos vendidos ao público).



Na categoria Challenger, também nos buggys, mas para veículos modificados e protótipos, o melhor português foi Rui Carneiro (MMP), em 15.º lugar, com Pedro Gonçalves (BBR) em 18.º.



No domingo, disputa-se a primeira etapa do Dakar2026, com partida e chegada em Yanbu, no noroeste da Arábia Saudita, com 305 quilómetros cronometrados.