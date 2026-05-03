GP de Miami de Fórmula 1 antecipado três horas por receio de trovoadas

A corrida estava prevista para as 16:00 locais, 21:00 em Lisboa, mas as previsões meteorológicas apontam para o risco de trovoadas fortes.



A organização decidiu antecipar a corrida para as 13:00 locais, 18:00 em Lisboa, de forma a prevenir a necessidade de evacuação das bancadas.



“Esta decisão foi tomada para evitar as interrupções da corrida e garantir o maior tempo possível para terminar o Grande Prémio”, anunciou a organização, em comunicado.



O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, conquistou no sábado a 'pole position', depois de o britânico Lando Norris (McLaren) ter vencido a corrida sprint, também no sábado.