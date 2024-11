Hülkenberg e Bortoleto substituem Bottas e Zhou na Sauber

Valtteri Bottas, de 35 anos, e Zhou Guanyu, de 25, vão deixar a equipa após três temporadas ao volante de um Alfa Romeo e depois de um monolugar Sauber, anunciou em comunicado a escuderia de F1, com sede na Suíça, que passará a ser Audi em 2026.



Enquanto uma das duas vagas já estava ocupada para 2025, após o anúncio, em abril, da contratação do piloto alemão Nico Hülkenberg (37 anos), da Haas, a Sauber anunciou agora a contratação do brasileiro Gabriel Bortoleto.



Com apenas 20 anos, Gabriel Bortoleto lidera atualmente o mundial de Fórmula 2, a antecâmara da F1, ao volante de um monolugar da equipa britânica Invicta Racing.



“O Nico (Hülkenberg) e o Gabriel (Bortoleto) constituem a combinação ideal de experiência e juventude, o que nos coloca numa boa posição para o futuro”, disse o responsável da Sauber, Mattia Binotto.



O piloto brasileiro considerou uma honra “juntar-se a uma equipa que combina a rica história do desporto automóvel da Sauber e da Audi”.



Com Botas e Zhou, a Alfa Romeo teve a sua melhor temporada em 2022, terminando em sexto (em 10 equipas), com 55 pontos, antes de sofrer uma regressão, nona com 16 pontos em 2023 e ainda sem pontos na presente temporada.



A equipa Sauber vai tornar-se Audi em 2026, temporada que será marcada por uma alteração nos regulamentos dos motores na F1. Para a marca dos quatro anéis, que faz parte da galáxia Volkswagen, será a estreia na categoria principal do desporto automóvel.