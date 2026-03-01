João Ferreira entra a vencer no nacional de todo-o-terreno





(Com Lusa)

O piloto oficial da Toyota venceu o prólogo e os três setores seletivos de uma jornada que não contou com a presença do campeão nacional, Gonçalo Guerreiro.João Ferreira bateu Ricardo Porém (Kaizen) e João Monteiro (MMP) pela vitória geral.“O objetivo era voltar a ganhar ritmo após quase um mês de pausa desde o Dakar e testar muitas coisas para ronda do Campeonato do Mundo em Portugal, que é já dentro de pouquíssimo tempo. Conseguimos ser os mais rápidos, vencendo a corrida à geral, com margem bastante confortável. Estou também feliz por partilhar o pódio com Ricardo Porém. Ambos representámos Leiria da melhor maneira possível depois de tudo o que se passou na nossa cidade”, afirmou João Ferreira.Nas motas, a vitória sorriu a Bruno Santos (Husqvarna), com 1.02 minutos de vantagem sobre Micael Simão (KTM) e 1.50 sobre Gustavo Gaudêncio (Honda).O Campeonato de Portugal de todo-o-terreno prossegue entre 01 e 03 de maio com a realização da Baja TT Norte de Portugal, segunda jornada da temporada.