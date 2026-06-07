Kimi Antonelli conquista GP do Mónaco





(Com Lusa)

O italiano, que largou da ‘pole position’, bateu o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), segundo, por 6,271 segundos, com o francês Isack Hadjar (Red Bull) em terceiro, a 23,394.Este é o quinto triunfo consecutivo do piloto da Mercedes, que já tinha vencido na China, no Japão, em Miami e no Canadá.“Foi um fim de semana incrível, uma corrida incrível. Foi daqueles fins de semana em que tínhamos um ritmo impressionante”, exultou Antonelli, que viu o seu companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), afundar-se numa sucessão de erros e penalizações que o levaram ao 14.º posto final e a baixar do segundo ao terceiro lugar do Mundial.O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que alinhava ao lado do comandante na primeira fila da grelha, viu o seu monolugar ficar sem potência, mal os semáforos se apagaram para dar a partida para a prova monegasca.“Foi horrível. O motor não tinha consistência e depois parou. Fomos forçados a abandonar”, lamentou o tetracampeão.Hamilton colocou-se em segundo após a partida e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, mas não mostravam ritmo para incomodar o líder.O canadiano Lance Stroll (Aston Martin) despistou-se na volta 62 e forçou a entrada do safety car. No recomeço, Leclerc falhou uma travagem e acabou nas barreiras de proteção, o que levou o português Rui Marques, diretor de corrida, a interromper a prova com bandeiras vermelhas.O recomeço foi dado com os carros parados e Antonelli voltou a estar imperial, não permitindo o ataque de Hamilton, que largava, agora, da segunda posição.“Tenho de dar os parabéns à Mercedes e ao Kimi. Voltaram a fazer um carro incrível. Ainda não os conseguimos acompanhar, ainda vai ser preciso muito trabalho para nos aproximarmos, mas é bom ter um segundo pódio. O nosso carro é bom, mas precisamos de mais ‘downforce’”, disse o piloto britânico, que ainda procura a primeira vitória com a Ferrari.Isack Hadjar terminou no pódio pela segunda vez esta temporada, apesar de se queixar de falta de potência no seu Red Bull.Verstappen (Red Bull), Bottas (Audi), Bearman (Haas), Norris (McLaren), Stroll (Aston Martin), Leclerc (Ferrari) e Sainz (Williams) não terminaram uma prova acidentada.Com estes resultados, Kimi Antonelli chegou aos 156 pontos e tem agora 66 de vantagem sobre Lewis Hamilton, que ascendeu ao segundo lugar, com 90. George Russell, que ficou a zero, desceu a terceiro, com 88.A próxima ronda será o GP de Barcelona, de 12 a 14 de junho.