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Kimi Antonelli conquista pole position para o GP da Bélgica de Fórmula 1
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou hoje a pole position para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação disputada no circuito de Spa-Francorchamps.
Antonelli, líder do Mundial, fez a melhor volta em 1.44,361 minutos, deixando o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na segunda posição, a 0,317 segundos, enquanto o britânico Lando Norris (McLaren) foi terceiro, a 0,440, mas vai perder 10 lugares na grelha de partida devido a penalização por exceder o limite de componentes trocados da unidade motriz.
Kimi Antonelli garantiu a sexta ‘pole position’ da temporada, ao fixar o melhor registo da qualificação na derradeira tentativa da Q3, a última das três fases disputadas.
Verstappen, que beneficiou do cone de aspiração do seu companheiro de equipa na Red Bull, ainda ameaçou a primeira posição, mas viu a última tentativa ficar condicionada por um quase incidente com o francês Isack Hadjar (Racing Bulls).
Norris, campeão em título, chegou a liderar a tabela de tempos após as primeiras voltas lançadas da Q3, mas não conseguiu melhorar na tentativa final e acabou por ficar com o terceiro tempo, ainda que a penalização o faça cair para o 13.º lugar da grelha.
O britânico George Russell (Mercedes) foi quarto classificado, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quinto, e do britânico Lewis Hamilton (Ferrari), sexto.
O sete vezes campeão mundial sofreu um violento acidente durante a manhã, na terceira sessão de treinos livres, exigindo trabalho extra aos mecânicos da equipa italiana para reparar o monolugar, que ficou bastante danificado.
O australiano Oscar Piastri (McLaren) terminou a qualificação no sétimo lugar, seguido do sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), oitavo, do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), nono, e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), 10.º, que também será remetido para o fundo da grelha devido a uma penalização de 20 lugares.
Fora da Q3 ficou o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), 11.º, que falhou o apuramento por apenas 0,038 segundos, terminando à frente dos Alpine do francês Pierre Gasly e do argentino Franco Colapinto.
O Grande Prémio da Bélgica é a 10.ª ronda da temporada e disputa-se no domingo, em Spa-Francorchamps.
Kimi Antonelli chega na liderança, com 179 pontos, mais 25 do que George Russell, que é segundo, e mais 32 do que Lewis Hamilton, que é terceiro.
Kimi Antonelli garantiu a sexta ‘pole position’ da temporada, ao fixar o melhor registo da qualificação na derradeira tentativa da Q3, a última das três fases disputadas.
Verstappen, que beneficiou do cone de aspiração do seu companheiro de equipa na Red Bull, ainda ameaçou a primeira posição, mas viu a última tentativa ficar condicionada por um quase incidente com o francês Isack Hadjar (Racing Bulls).
Norris, campeão em título, chegou a liderar a tabela de tempos após as primeiras voltas lançadas da Q3, mas não conseguiu melhorar na tentativa final e acabou por ficar com o terceiro tempo, ainda que a penalização o faça cair para o 13.º lugar da grelha.
O britânico George Russell (Mercedes) foi quarto classificado, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quinto, e do britânico Lewis Hamilton (Ferrari), sexto.
O sete vezes campeão mundial sofreu um violento acidente durante a manhã, na terceira sessão de treinos livres, exigindo trabalho extra aos mecânicos da equipa italiana para reparar o monolugar, que ficou bastante danificado.
O australiano Oscar Piastri (McLaren) terminou a qualificação no sétimo lugar, seguido do sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), oitavo, do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), nono, e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), 10.º, que também será remetido para o fundo da grelha devido a uma penalização de 20 lugares.
Fora da Q3 ficou o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), 11.º, que falhou o apuramento por apenas 0,038 segundos, terminando à frente dos Alpine do francês Pierre Gasly e do argentino Franco Colapinto.
O Grande Prémio da Bélgica é a 10.ª ronda da temporada e disputa-se no domingo, em Spa-Francorchamps.
Kimi Antonelli chega na liderança, com 179 pontos, mais 25 do que George Russell, que é segundo, e mais 32 do que Lewis Hamilton, que é terceiro.