Kimi Antonelli reforça liderança do Mundial de Fórmula 1

(Com Lusa)

Antonelli, penalizado na grelha devido à substituição de componentes da unidade motriz, completou as 53 voltas ao circuito de Monza em 1:51.15,281 horas, terminando com 3,857 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a completar o pódio, a 14,718 segundos.O jovem piloto da Mercedes protagonizou uma recuperação histórica diante do público transalpino, tornando-se o primeiro italiano a vencer em Monza desde Ludovico Scarfiotti, em 1966, e o piloto a triunfar no Grande Prémio de Itália partindo da posição mais recuada da grelha.A corrida foi interrompida com bandeira vermelha após quatro voltas, devido ao violento acidente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na Parabólica. Leclerc perdeu o controlo do monolugar quando defendia a posição de Piastri e embateu nas barreiras a mais de 250 km/h, mas saiu do carro pelos próprios meios.O acidente danificou as proteções e obrigou a uma interrupção de cerca de 15 minutos, com a corrida a ser retomada com nova partida.Antonelli aproveitou o reagrupamento do pelotão para prosseguir a recuperação e chegou à liderança na 16.ª volta, depois de ultrapassar sucessivamente os adversários que arrancaram à sua frente.A decisão da corrida surgiu durante um período de carro de segurança virtual, provocado pela desistência do canadiano Lance Stroll (Aston Martin), devido a um problema hidráulico.A Mercedes chamou Antonelli às boxes para montar pneus médios novos, enquanto Russell permaneceu em pista com pneus duros usados. Com maior aderência, o italiano recuperou a diferença para o companheiro de equipa e consumou a ultrapassagem nas últimas voltas.Antonelli ainda passou pela gravilha quando atacava Russell na primeira variante, mas evitou o pião e concretizou pouco depois a manobra que lhe garantiu a vitória.“Estou muito orgulhoso”, afirmou o piloto italiano, emocionado, através da comunicação via rádio, antes de celebrar com uma bandeira italiana perante os adeptos que invadiram a reta da meta.O britânico Lewis Hamilton foi o melhor piloto da Ferrari, na sexta posição, atrás dos McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, respetivamente, e à frente do francês Pierre Gasly (Alpine), que tinha partido da ‘pole position’, mas não conseguiu acompanhar o ritmo dos primeiros após um início promissor.O sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) completaram os lugares pontuáveis.Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) tiveram uma corrida negativa, com o primeiro a terminar no 13.º lugar e o segundo a abandonar à 25.ª volta, devido a danos no monolugar após uma saída de pista.Com esta vitória, a sétima da carreira e da temporada, Antonelli passou a somar 267 pontos e aumentou para 66 a vantagem sobre Russell, segundo classificado no campeonato, enquanto Hamilton ocupa o terceiro lugar, com 191.“É um sonho tornado realidade. Que dia incrível. Ainda faltam algumas corridas [para o final do campeonato], tempos de manter o foco e a humildade”, sublinhou o jovem italiano.A próxima ronda será o GP de Espanha, na estreia do circuito citadino de Madrid, já no próximo fim de semana.