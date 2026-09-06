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Fórmula1
Kimi Antonelli reforça liderança do Mundial de Fórmula 1
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, 16.ª prova da temporada, e reforçou o comando do campeonato do Mundo.
Antonelli, penalizado na grelha devido à substituição de componentes da unidade motriz, completou as 53 voltas ao circuito de Monza em 1:51.15,281 horas, terminando com 3,857 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a completar o pódio, a 14,718 segundos.
O jovem piloto da Mercedes protagonizou uma recuperação histórica diante do público transalpino, tornando-se o primeiro italiano a vencer em Monza desde Ludovico Scarfiotti, em 1966, e o piloto a triunfar no Grande Prémio de Itália partindo da posição mais recuada da grelha.
A corrida foi interrompida com bandeira vermelha após quatro voltas, devido ao violento acidente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na Parabólica. Leclerc perdeu o controlo do monolugar quando defendia a posição de Piastri e embateu nas barreiras a mais de 250 km/h, mas saiu do carro pelos próprios meios.
O acidente danificou as proteções e obrigou a uma interrupção de cerca de 15 minutos, com a corrida a ser retomada com nova partida.
Antonelli aproveitou o reagrupamento do pelotão para prosseguir a recuperação e chegou à liderança na 16.ª volta, depois de ultrapassar sucessivamente os adversários que arrancaram à sua frente.
A decisão da corrida surgiu durante um período de carro de segurança virtual, provocado pela desistência do canadiano Lance Stroll (Aston Martin), devido a um problema hidráulico.
A Mercedes chamou Antonelli às boxes para montar pneus médios novos, enquanto Russell permaneceu em pista com pneus duros usados. Com maior aderência, o italiano recuperou a diferença para o companheiro de equipa e consumou a ultrapassagem nas últimas voltas.
Antonelli ainda passou pela gravilha quando atacava Russell na primeira variante, mas evitou o pião e concretizou pouco depois a manobra que lhe garantiu a vitória.
“Estou muito orgulhoso”, afirmou o piloto italiano, emocionado, através da comunicação via rádio, antes de celebrar com uma bandeira italiana perante os adeptos que invadiram a reta da meta.
O britânico Lewis Hamilton foi o melhor piloto da Ferrari, na sexta posição, atrás dos McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, respetivamente, e à frente do francês Pierre Gasly (Alpine), que tinha partido da ‘pole position’, mas não conseguiu acompanhar o ritmo dos primeiros após um início promissor.
O sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) completaram os lugares pontuáveis.
Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) tiveram uma corrida negativa, com o primeiro a terminar no 13.º lugar e o segundo a abandonar à 25.ª volta, devido a danos no monolugar após uma saída de pista.
Com esta vitória, a sétima da carreira e da temporada, Antonelli passou a somar 267 pontos e aumentou para 66 a vantagem sobre Russell, segundo classificado no campeonato, enquanto Hamilton ocupa o terceiro lugar, com 191.
“É um sonho tornado realidade. Que dia incrível. Ainda faltam algumas corridas [para o final do campeonato], tempos de manter o foco e a humildade”, sublinhou o jovem italiano.
A próxima ronda será o GP de Espanha, na estreia do circuito citadino de Madrid, já no próximo fim de semana.
O jovem piloto da Mercedes protagonizou uma recuperação histórica diante do público transalpino, tornando-se o primeiro italiano a vencer em Monza desde Ludovico Scarfiotti, em 1966, e o piloto a triunfar no Grande Prémio de Itália partindo da posição mais recuada da grelha.
A corrida foi interrompida com bandeira vermelha após quatro voltas, devido ao violento acidente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na Parabólica. Leclerc perdeu o controlo do monolugar quando defendia a posição de Piastri e embateu nas barreiras a mais de 250 km/h, mas saiu do carro pelos próprios meios.
O acidente danificou as proteções e obrigou a uma interrupção de cerca de 15 minutos, com a corrida a ser retomada com nova partida.
Antonelli aproveitou o reagrupamento do pelotão para prosseguir a recuperação e chegou à liderança na 16.ª volta, depois de ultrapassar sucessivamente os adversários que arrancaram à sua frente.
A decisão da corrida surgiu durante um período de carro de segurança virtual, provocado pela desistência do canadiano Lance Stroll (Aston Martin), devido a um problema hidráulico.
A Mercedes chamou Antonelli às boxes para montar pneus médios novos, enquanto Russell permaneceu em pista com pneus duros usados. Com maior aderência, o italiano recuperou a diferença para o companheiro de equipa e consumou a ultrapassagem nas últimas voltas.
Antonelli ainda passou pela gravilha quando atacava Russell na primeira variante, mas evitou o pião e concretizou pouco depois a manobra que lhe garantiu a vitória.
“Estou muito orgulhoso”, afirmou o piloto italiano, emocionado, através da comunicação via rádio, antes de celebrar com uma bandeira italiana perante os adeptos que invadiram a reta da meta.
O britânico Lewis Hamilton foi o melhor piloto da Ferrari, na sexta posição, atrás dos McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, respetivamente, e à frente do francês Pierre Gasly (Alpine), que tinha partido da ‘pole position’, mas não conseguiu acompanhar o ritmo dos primeiros após um início promissor.
O sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) completaram os lugares pontuáveis.
Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) tiveram uma corrida negativa, com o primeiro a terminar no 13.º lugar e o segundo a abandonar à 25.ª volta, devido a danos no monolugar após uma saída de pista.
Com esta vitória, a sétima da carreira e da temporada, Antonelli passou a somar 267 pontos e aumentou para 66 a vantagem sobre Russell, segundo classificado no campeonato, enquanto Hamilton ocupa o terceiro lugar, com 191.
“É um sonho tornado realidade. Que dia incrível. Ainda faltam algumas corridas [para o final do campeonato], tempos de manter o foco e a humildade”, sublinhou o jovem italiano.
A próxima ronda será o GP de Espanha, na estreia do circuito citadino de Madrid, já no próximo fim de semana.
(Com Lusa)