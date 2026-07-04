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Kimi Antonelli vence corrida sprint e conquista ‘pole’ para o GP da Grã-Bretanha
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, em Silverstone, e reforçou a liderança do Mundial, antes de conquistar também a 'pole position' para a corrida de domingo.
Antonelli, que partiu do segundo lugar da grelha na corrida sprint, bateu o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) por 2,745 segundos, com o também britânico Lando Norris (McLaren) a terminar na terceira posição, a 9,783.
Antonelli assumiu o comando na oitava das 17 voltas previstas ao ultrapassar Hamilton para reforçar o comando do campeonato.
“Vamos! Vamos!”, exclamou Antonelli na comunicação rádio com a equipa, logo após cruzar a meta na primeira posição.
Mais tarde, o líder do Mundial reconheceu que as primeiras voltas foram particularmente intensas na luta com o piloto da Ferrari: “Foram 10 primeiras voltas muito divertidas com o Lewis. Estávamos ambos a puxar muito. O momento está do nosso lado e estamos a fazer um grande trabalho com a equipa”.
Hamilton, que tinha partido da ‘pole’ para a sprint e procurava uma vitória perante o público britânico, terminou em segundo lugar, depois de ter resistido à pressão de Antonelli até à oitava volta.
“Forcei tanto quanto pude, dei absolutamente tudo. Temos algum trabalho a fazer para tentar fechar esta diferença”, disse o heptacampeão mundial, que voltou a mostrar andamento competitivo depois da vitória alcançada no mês passado no Grande Prémio de Barcelona-Catalunha, a primeira desde a mudança para a Ferrari.
Lando Norris, em McLaren, completou o pódio da sprint, depois de uma corrida marcada por várias trocas de posição e por uma intensa luta com o compatriota George Russell (Mercedes) e com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) pelo terceiro lugar.
George Russell, principal rival de Antonelli na luta pelo título à partida para esta ronda, terminou a sprint no quarto lugar, depois de ter partido de quinto, num fim de semana em que voltou a queixar-se de uma falta de ritmo “estranha”, apesar de chegar a Silverstone moralizado pela vitória no Grande Prémio da Áustria.
Charles Leclerc, em Ferrari, foi quinto, à frente de Max Verstappen, enquanto Oscar Piastri, em McLaren, terminou em sétimo.
Com este triunfo, o primeiro desde o Grande Prémio do Mónaco, Antonelli aumentou para 43 pontos a vantagem sobre Russell na liderança do Mundial de Fórmula 1.
Mais tarde, o italiano completou um sábado perfeito ao conquistar a ‘pole position’ para a corrida principal de domingo, com uma última volta que lhe permitiu bater Leclerc por 0,175 segundos. Hamilton foi terceiro na qualificação, enquanto Russell voltou a ficar em quarto, depois de um toque no muro numa fase inicial da sessão.
Desta forma, Antonelli partirá da frente para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, com os dois Ferrari de Leclerc e Hamilton imediatamente atrás, enquanto Russell arrancará apenas da quarta posição.
Antonelli assumiu o comando na oitava das 17 voltas previstas ao ultrapassar Hamilton para reforçar o comando do campeonato.
“Vamos! Vamos!”, exclamou Antonelli na comunicação rádio com a equipa, logo após cruzar a meta na primeira posição.
Mais tarde, o líder do Mundial reconheceu que as primeiras voltas foram particularmente intensas na luta com o piloto da Ferrari: “Foram 10 primeiras voltas muito divertidas com o Lewis. Estávamos ambos a puxar muito. O momento está do nosso lado e estamos a fazer um grande trabalho com a equipa”.
Hamilton, que tinha partido da ‘pole’ para a sprint e procurava uma vitória perante o público britânico, terminou em segundo lugar, depois de ter resistido à pressão de Antonelli até à oitava volta.
“Forcei tanto quanto pude, dei absolutamente tudo. Temos algum trabalho a fazer para tentar fechar esta diferença”, disse o heptacampeão mundial, que voltou a mostrar andamento competitivo depois da vitória alcançada no mês passado no Grande Prémio de Barcelona-Catalunha, a primeira desde a mudança para a Ferrari.
Lando Norris, em McLaren, completou o pódio da sprint, depois de uma corrida marcada por várias trocas de posição e por uma intensa luta com o compatriota George Russell (Mercedes) e com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) pelo terceiro lugar.
George Russell, principal rival de Antonelli na luta pelo título à partida para esta ronda, terminou a sprint no quarto lugar, depois de ter partido de quinto, num fim de semana em que voltou a queixar-se de uma falta de ritmo “estranha”, apesar de chegar a Silverstone moralizado pela vitória no Grande Prémio da Áustria.
Charles Leclerc, em Ferrari, foi quinto, à frente de Max Verstappen, enquanto Oscar Piastri, em McLaren, terminou em sétimo.
Com este triunfo, o primeiro desde o Grande Prémio do Mónaco, Antonelli aumentou para 43 pontos a vantagem sobre Russell na liderança do Mundial de Fórmula 1.
Mais tarde, o italiano completou um sábado perfeito ao conquistar a ‘pole position’ para a corrida principal de domingo, com uma última volta que lhe permitiu bater Leclerc por 0,175 segundos. Hamilton foi terceiro na qualificação, enquanto Russell voltou a ficar em quarto, depois de um toque no muro numa fase inicial da sessão.
Desta forma, Antonelli partirá da frente para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, com os dois Ferrari de Leclerc e Hamilton imediatamente atrás, enquanto Russell arrancará apenas da quarta posição.