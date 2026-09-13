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Kimi Antonelli vence em Madrid e reforça liderança do Mundial de F1
O piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) venceu domingo o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, 14.ª ronda da temporada, e alargou a vantagem no comando do Mundial.
O piloto italiano bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na segunda posição, a 4,351 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren), campeão em título, logo atrás, a 5,089 do vencedor.
Com estes resultados, Antonelli chegou aos 292 pontos graças à oitava vitória da carreira, segunda consecutiva, tendo, agora, 81 de vantagem sobre o britânico George Russell (Mercedes), que foi apenas quinto classificado.
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