Kimi Antonelli vence GP de Miami de Fórmula 1 e reforça liderança do Mundial

Antonelli, que largou da pole position, bateu o britânico Lando Norris (McLaren), campeão em título, por 3,264 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) na terceira posição, a 27,092.



Com este resultado, Antonelli, que somou a terceira vitória consecutiva, lidera isolado o campeonato, com 100 pontos, após uma prova que terminou em drama para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ultrapassado por George Russell (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) em cima da meta, caindo de quarto para sexto.