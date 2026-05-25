Kimi Antonelli vence pela quarta vez consecutiva no Mundial de Fórmula 1

Antonelli, que largou da segunda posição da grelha, bateu o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) por 10,768 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a ficar em terceiro, a 11,276 e ainda viu o companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes) abandonar com problemas mecânicos quando liderava.



A corrida começou de forma acidentada, com o britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) a ficar parado na grelha e a provocar uma nova volta de instalação, que acabou por reduzir a duração da corrida de 70 para as 68 voltas.



Os dois McLaren começaram com pneus intermédios a apostar no piso molhado pela chuva que caiu antes da prova. O britânico Lando Norris (McLaren), que largou da terceira posição, saltou logo para a liderança na primeira curva, deixando para trás os dois Mercedes.



Antonelli também passou Russell para o segundo lugar, dando início a uma batalha intensa entre os dois.



Na terceira volta, Lando Norris foi às boxes trocar para pneus médios e, na sétima, um erro do italiano permitiu a George Russell, que na véspera vencera a corrida sprint, saltar para a liderança.



Pouco depois, Max Verstappen passava Lewis Hamilton e chegava aos lugares de pódio.



Lá na frente, Antonelli não deixava George Russell respirar. Ao ponto de o britânico cometer um erro na volta 16, que permitiu a ultrapassagem momentânea do italiano.



Os dois companheiros de equipa mantinham-se num duelo entretido, com mais duas ultrapassagens entre si, até que Russell ficou parado em plena pista na volta 30, com problemas de caixa de velocidades.



Dez voltas mais tarde seria a vez de Lando Norris também abandonar com problemas de caixa de velocidades no McLaren.



O foco das atenções passou a ser a luta pelo segundo lugar, com Lewis Hamilton a recuperar o ‘hammer time’ por que ficou conhecido na Mercedes e a atacar com força Max Verstappen.



O antigo tetracampeão mundial já não teve borrachas para resistir aos avanços do piloto da Ferrari, que consumou o assalto ao segundo posto a seis voltas do final.



“É fantástico estar de volta aqui acima [ao pódio]. Adoro esta pista”, confessava o sete vezes campeão mundial, que tinha como melhor resultado com a Ferrari a vitória na corrida sprint da China no ano passado mas ainda não tinha nenhum pódio ao domingo.



Max Verstappen também conseguiu no Canadá o melhor resultado da temporada.



“Tive batalhas giras. Conseguir o nosso primeiro pódio é muito positivo. Temos de continuar a trabalhar para melhorar. Vamos ver o que podemos fazer nas próximas corridas”, disse.



Já Antonelli não escondeu a felicidade e o alívio pela vitória, depois de sábado ter sido batido tanto na corrida sprint como na qualificação pelo companheiro de equipa.



“Não era assim que queríamos vencer mas aceitamos. Foi uma batalha divertida, não foi justo para o George. Mas é outra vitória e estou muito satisfeito”, disse.



Com estes resultados, Kimi Antonelli reforçou o comando do Mundial de Pilotos, com 131 pontos, mais 43 do que Russell, que é segundo.



A Mercedes lidera entre os construtores, com 219 pontos, contra os 147 da Ferrari, que hoje ainda colocou o monegasco Charles Leclerc na quarta posição.



A próxima ronda será o GP do Mónaco, de 04 a 07 de junho.