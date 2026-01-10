Kiplimo e Ngetish são os campeões mundiais de crosse em Tallahassee

Aos 25 anos, o atleta do Uganda tem já um palmarés recheado, em que se destacam a medalha de bronze olímpica em 2021 nos 10.000 metros, o recorde da meia-maratona e, já em 2025, excelente estreia na maratona, com segundo lugar em Londres e vitória em Chicago.



As corridas de hoje em Tallahassee foram menos concorridas que o habitual - grande parte dos países europeus faltou, incluindo Portugal, e vários africanos apresentaram-se desfalcados.



A proximidade da prova com os Europeus, corridos em dezembro no Algarve, e problemas com a obtenção de vistos ditaram o panorama pouco habitual.



A corrida, de 10 km, com cinco voltas ao circuito, teve Kiplimo sempre no grupo da frente, para terminar em força, em 28.18 minutos, mais uma vez à frente do etíope Berihu Aregawi (28.36), pela terceira vez vice-campeão e determinante para o título coletivo da Etiópia.



O bronze foi para o queniano Daniel Ebenyo (28.45), enquanto o melhor dos europeus foi o espanhol de origem burundinesa Thierry Ndikumwenayo.



Totalmente esperada também foi a vitória na prova feminina, com a queniana Agnes Ngetish, a recordista mundial dos 10 km, a terminar à frente da ugandesa Joy Cheptoyek e da etíope Senayet Getachew, líder em novo sucesso coletivo da Etiópia. A grande ausente foi a queniana Beatrice Chebet, que está grávida.



No 14.º lugar, a espanhola Maria Forero foi a melhor das europeias.



A etíope Marta Alemaio e o queniano Franklin Kibet são os novos campeões sub-20 e na estafeta mista o pódio ficou para Austrália, França e Etiópia.