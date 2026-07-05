Leclerc vence GP da Grã-Bretanha de F1 que terminou com `safety car`

Leclerc deixou o britânico George Russell (Mercedes) na segunda posição e o também britânico Lewis Hamilton (Ferrari) na terceira, garantindo a 250.ª vitória da Ferrari na Fórmula 1, num dia em que o líder do Mundial, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), teve problemas mecânicos e terminou apenas em 16.º.

Com estes resultados, Antonelli mantém o comando do campeonato, com 179 pontos e 25 de avanço para George Russell, que é segundo.