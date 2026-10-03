Max Verstappen conquista primeira 'pole' do ano no GP do Bahrain



Sepang, Malásia, 03 out 2026 (Lusa) – O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou hoje a primeira 'pole position' da temporada, ao ser o mais rápido para o Grande Prémio do Bahrain, 16.ª ronda do Mundial de Fórmula 1, que se disputa na Malásia.



Verstappen fez a melhor volta ao traçado de Sepang em 1.35,130 minutos, deixando na segunda posição o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), a 0,298 segundos, com o francês Isack Hadjar (Red Bull) em terceiro, a 0,428 do companheiro de equipa.



O neerlandês, quatro vezes campeão do mundo (2021, 2022, 2023 e 2024), liderou as três fases da qualificação, enquanto Hamilton impediu a Red Bull de ocupar os dois primeiros lugares.



No entanto, Hadjar terá de cumprir uma penalização de cinco lugares na grelha, pelo que arrancará em oitavo, permitindo ao italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e quarto na sessão, partir da terceira posição.



“É fantástico. Temos tentado conquistar a ‘pole position’ em vários grandes prémios, ficando uma vezes mais perto do que noutras. Conseguir finalmente conquistá-la, tendo em conta como começámos a temporada, é incrível. Estou satisfeito com o dia de hoje e vou certamente tentar vencer amanhã (domingo)”, prometeu Max Verstappen.



Já Lewis Hamilton queixou-se do calor, mas ficou satisfeito com o resultado da qualificação.



“Está muito calor e isso tem sido um enorme desafio para os pneus, para o carro, para a equipa e para os mecânicos na garagem. Por isso, estou muito, muito grato à equipa. Fizemos uma última alteração na garagem e conseguimos pôr o carro no ponto ideal. Ficar a cerca de três décimos do Max é ótimo”, sublinhou.



O sete vezes campeão do mundo antevê dificuldades na corrida devido às altas temperaturas do asfalto malaio: “Amanhã será uma história diferente: teremos de fazer os pneus durar neste circuito, quando estão a sobreaquecer logo desde o início”.



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi quinto, à frente dos McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri. O britânico George Russell (Mercedes) terminou em oitavo, seguido do francês Pierre Gasly (Alpine) e do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi).



Com a penalização de Hadjar, Leclerc acompanhará Antonelli na segunda linha da grelha, enquanto Norris e Piastri ocuparão a terceira.



A corrida disputa-se no domingo, com partida marcada para as 08:00 de Lisboa e 56 voltas ao circuito de Sepang, palco deste Grande Prémio do Bahrain por motivos de segurança.