Max Verstappen pode festejar o "tetra" em Las Vegas

Verstappen chega ao Grande Prémio de Las Vegas, 22.ª e antepenúltima ronda da temporada, com 62 pontos de vantagem (293 contra 331) para o britânico Lando Norris (McLaren), quando já só estão 86 em jogo.



Com oito triunfos contra os três de Norris, Verstappen tem vantagem em caso de empate, pelo que lhe basta terminar na frente do adversário direto para conquistar a quarta coroa consecutiva da carreira, aos 27 anos. Ou seja, se terminar a corrida de Las Vegas com 60 pontos de avanço é campeão.



Para evitar esse cenário, Norris tem forçosamente de vencer, porque, no caso de ser segundo ou terceiro, Verstappen ainda pode ser campeão se terminar imediatamente a seguir e marcar a volta mais rápida da corrida, que vale um ponto extra.



O piloto neerlandês chega a esta corrida com a confiança em alta, depois do épico triunfo no GP do Brasil, em que partiu do 17.º posto, dando um recital de condução à chuva para conquistar o oitavo triunfo da temporada em 21 corridas disputadas, registo que contrasta com as 19 vitórias de 2023.



Início de temporada arrasador



Verstappen começou a temporada a ameaçar exercer um domínio semelhante ao ano passado, ao vencer sete das primeiras 10 corridas da temporada (Bahrain, Arábia Saudita, Japão, China, Emilia Romagna, Canadá e Espanha).



Seguiram-se, porém, 10 corridas sem qualquer vitória, em que apenas foi ao pódio quatro vezes (três segundos lugares, na Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura, e um terceiro, nos Estados Unidos).



Nesse entretanto, a McLaren mostrou uma grande subida de forma, ultrapassando mesmo a Red Bull na liderança do Mundial de Construtores.



Quando falta ainda correr em Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, Max Verstappen tem em Las Vegas o primeiro de três "match points".