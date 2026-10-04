Max Verstappen regressa às vitórias na Fórmula 1 e Antonelli reforça liderança

Numa corrida marcada pela chuva e pelo abandono de George Russell (Mercedes) nas últimas voltas, Verstappen terminou em 1:47.14,808 horas, 2,307 segundos à frente do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que terminou na segunda posição, e com 4,919 segundos de vantagem para o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que foi terceiro.



“Estou incrivelmente orgulhoso de todos. Foi uma corrida muito agitada, com muitas situações diferentes. Fizemos a escolha certa com os pneus intermédios e, depois, fomos avançando, passo a passo, até podermos fazer a nossa corrida e manter tudo sob controlo”, afirmou Verstappen, no final.



O neerlandês destacou ainda o facto de ser a primeira vitória com o novo motor feito em parceria com a Ford.



“Conquistar a nossa primeira vitória no primeiro ano com a nossa própria unidade de potência é bastante impressionante”, frisou.



A chuva intensa obrigou a adiar a partida, inicialmente prevista para as 15:00 locais. Uma primeira tentativa, 40 minutos depois, foi interrompida com bandeira vermelha, após vários pilotos enfrentarem dificuldades durante as voltas de formação atrás do carro de segurança.



Verstappen e Hamilton reportaram problemas de aceleração, enquanto o francês Isack Hadjar (Red Bull) saiu de pista e atravessou a gravilha, conseguindo regressar. A segunda tentativa de partida foi marcada para as 16:33.



Apesar de ter conquistado a ‘pole position’, Verstappen perdeu duas posições no arranque, sendo ultrapassado por Antonelli e pelo britânico George Russell, que colocaram os dois Mercedes no comando.



“Acho que hoje conseguimos o máximo que estava ao nosso alcance. Muitos parabéns ao Max e à Red Bull pelo fim de semana incrível. Do nosso lado, temos trabalho a fazer, mas estou contente por sair daqui com o segundo lugar”, declarou Antonelli.



Verstappen recuperou, porém, terreno e ultrapassou os dois adversários, numa fase em que a saída de pista do finlandês Valtteri Bottas (Cadillac) provocou a intervenção do carro de segurança e permitiu aos pilotos que tinham escolhido pneus intermédios mudar para pneus de seco.



Hamilton e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arriscaram arrancar com pneus de seco, caíram para os últimos lugares nas primeiras voltas, mas recuperaram até às terceira e quarta posições, respetivamente.



“Fizemos a escolha errada no início, o que tornou tudo muito difícil. Via os outros afastarem-se, estava a um minuto e concentrei-me em continuar a trabalhar”, explicou Hamilton, felicitando Verstappen pela vitória.



O britânico reconheceu que não esperava chegar ao pódio: “Sinceramente, em todos os anos em que aqui estive, esta foi a melhor corrida que tivemos neste circuito”.



Na fase final, a imobilização do Williams do tailandês Alexander Albon voltou a neutralizar a corrida. Durante esse período, Russell parou na reta da meta com problemas na unidade de potência do seu Mercedes, comprometendo ainda mais as suas possibilidades de discutir o título.



Verstappen conservou o comando após o recomeço, enquanto Hamilton e Leclerc ultrapassaram Hadjar, que terminou em quinto, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren), e garantiu pelo menos uma vitória em todas as temporadas desde 2016.



O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) foi sétimo, seguido do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que conseguiu hoje o seu melhor resultado da temporada, do britânico Lando Norris (McLaren) e do compatriota Arvid Lindblad (Racing Bulls), que completou os lugares pontuáveis.



Norris perdeu posições depois de sair de pista e atravessar a gravilha ainda atrás do carro de segurança, antes do último recomeço.



O triunfo assinalou o regresso de Verstappen ao primeiro lugar em Sepang, circuito onde também vencera em 2017, na última passagem da Fórmula 1 pela Malásia.



Com estes resultados, Antonelli reforçou a liderança do campeonato, passando a somar 320 pontos, contra os 236 do companheiro de equipa, George Russell. Hamilton mantém a terceira posição, com 214 pontos, enquanto Verstappen apanhou Lando Norris na quinta posição, com 188, a três de Charles Leclerc, que é quarto.



A próxima ronda será o GP de Singapura, dentro de uma semana.