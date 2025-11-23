Motores
Fórmula1
Max Verstappen vence em Las Vegas e mantém vivo o Mundial de Fórmula 1
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio de Las Vegas (Estados Unidos) de Fórmula 1, 22.ª das 24 rondas da temporada, e recuperou sete pontos ao líder do campeonato.
O tetracampeão mundial, que largara do segundo lugar da grelha, conquistou a liderança logo na primeira curva, vencendo com 20,741 segundos de vantagem para o britânico Lando Norris (McLaren), e 23,546 para o também britânico George Russell (Mercedes).
A corrida ficou decidida praticamente no arranque. Norris preocupou-se em fechar a porta a Verstappen mas entrou na parte suja da pista e falhou a travagem para a primeira curva.
Ao sair mais largo que o previsto, permitiu que Max Verstappen assumisse a liderança, que não mais perdeu.
"Deixei-o vencer…", brincou, antes de explicar, mais a sério, que falhou "a travagem". "Quando um tipo vence por 20 segundos, é porque foi melhor. Fiz asneira, estraguei tudo", resumiu Norris.
Com o erro na primeira curva, o piloto britânico foi ainda passado por George Russell, descendo à terceira posição.
O australiano Oscar Piastri (McLaren), que acabou em quarto, foi atingido pelo Racing Bull de Liam Lawson e caiu para sétimo.
O brasileiro Gabriel Bortoletto (Kick Sauber) também falhou a travagem, abalroou o canadiano Lance Stroll (Aston Martin). Acabaram por desistir os dois, com o brasileiro a ser penalizado com cinco lugares na grelha na próxima prova.
Nas voltas iniciais, George Russell ainda tentou pressionar Max Verstappen.
O neerlandês recuperou, depois, algum ritmo e foi cavando uma distância de cerca de quatro segundos.
Verstappen foi o último dos pilotos da frente a parar para trocar de pneus, na volta 26 das 50 previstas, quatro voltas depois de Norris.
Saiu das boxes com 1,2 segundos de vantagem sobre Russell que viu a oportunidade de pressionar. "Ataquei um par de voltas e destruí os pneus", lamentou Russell, que viria a ser ultrapassado na fase final por Lando Norris, na volta 36.
O piloto da McLaren ainda tentou ir atrás de Verstappen mas manteve-se muito tempo a cerca de cinco segundos.
Mas nas últimas três voltas perdeu mais de 10 segundos para o vencedor por um alegado problema de combustível.
"Nas últimas provas tive problemas. A equipa não me disse quais", disse Norris.
Max Verstappen somou, assim, a sexta vitória da temporada, 69.ª da carreira e a oitava nos Estados Unidos, igualando o número de triunfos que Michael Schumacher conseguiu em França e Lewis Hamilton na Hungria.
O neerlandês soma quatro triunfos no GP dos Estados Unidos (2021, 2022, 2023 e 2025), duas em Miami (2022 e 2023) e duas em Las Vegas (2023 e hoje).
"Estive mais em controlo e pude puxar mais. Senti-me confortável", disse.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) perdeu o quarto lugar devido a uma penalização de cinco segundos por o carro se ter mexido antes da partida, permitindo a Oscar Piastri terminar no quarto lugar.
Com estes resultados, Lando Norris perdeu sete pontos para Verstappen mas pode ser campeão já na próxima corrida, domingo, no Qatar.
Tem 408 pontos, mais 30 do que Piastri, que é segundo, e mais 42 do que Verstappen, que é terceiro.
"Ainda é uma distância grande [para o título]. Vamos tentar novamente no próximo ano mas temos de ser competitivos desde o inicio", disse o neerlandês.
O GP do Qatar tem corrida sprint no sábado, que vale oito pontos, pelo que há ainda 58 em disputa.
Para ser já campeão, Norris tem de sair de Losail com, pelo menos, 25 pontos de vantagem.
