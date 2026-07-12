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Miguel Oliveira 12.º na segunda corrida de Donington
O português Miguel Oliveira (Ducati) foi 12.º na segunda corrida do fim de semana da prova de Donington Park do Mundial de Superbikes, oitava ronda da temporada, que consagrou a Ducati como campeã de construtores.
O corredor luso, que esta manhã tinha sido apenas 20.º classificado na corrida Superpole, de classificação, terminou a 29,428 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati), que bateu o espanhol Iker Lecuona (Ducati) por 4,161 segundos, com o italiano Yari Montella (Ducati) em terceiro, a 6,850.
Depois de ter sido batido pela primeira vez esta época no sábado, por Iker Lecuona, Nicolo Bulega regressou este domingo às vitórias, ao triunfar nas duas corridas do dia, na Superpole, de manhã, e na corrida principal desta tarde.
O piloto transalpino, que é apontado a uma vaga no Mundial de MotoGP em 2027, ainda viu Lecuona assumir o comando na Superpole da manhã, mas o espanhol caiu logo no final da primeira curva, abrindo caminho a uma vitória fácil do líder do campeonato.
À tarde, Bulega dominou do princípio ao fim, com Oliveira, que partiu também do 12.º lugar da grelha, a cruzar a meta a 29,428 segundos do italiano. O luso chegou a rodar na 14.ª posição nas primeiras voltas, numa corrida em que esteve envolvido numa luta direta com o italiano Andrea Locatelli (Yamaha), 11.º classificado, sobretudo na segunda metade da prova.
O piloto português da BMW conseguiu terminar à frente do australiano Remy Gardner (Yamaha), que recuperou desde o 21.º lugar da grelha até ao 13.º posto, do britânico Jonathan Rea (Honda), 14.º, e do seu companheiro de equipa, o italiano Danilo Petrucci (BMW), que fechou a zona pontuável, em 15.º.
Com este triunfo, Bulega somou a 43.ª vitória no Mundial de Superbikes, igualando o japonês Noriyuki Haga no sexto lugar da lista de pilotos com mais vitórias na história do campeonato.
A vitória permitiu ainda à Ducati assegurar o título de construtores de 2026, e o campeonato de equipas.
O italiano Axel Bassani (Bimota) foi quarto classificado, à frente do britânico Alex Lowes (Bimota), quinto, e do norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki), sexto.
Na classificação do campeonato, Bulega reforçou a liderança, passando a somar 491 pontos, contra 358 de Lecuona e 211 de Montella, quando faltam disputar quatro rondas da temporada, incluindo a do Estoril, de 09 a 11 de outubro.
Miguel Oliveira é 10.º classificado, com 106 pontos.
A próxima ronda será em França, de 4 a 6 de setembro, em Magny Cours, França.
Depois de ter sido batido pela primeira vez esta época no sábado, por Iker Lecuona, Nicolo Bulega regressou este domingo às vitórias, ao triunfar nas duas corridas do dia, na Superpole, de manhã, e na corrida principal desta tarde.
O piloto transalpino, que é apontado a uma vaga no Mundial de MotoGP em 2027, ainda viu Lecuona assumir o comando na Superpole da manhã, mas o espanhol caiu logo no final da primeira curva, abrindo caminho a uma vitória fácil do líder do campeonato.
À tarde, Bulega dominou do princípio ao fim, com Oliveira, que partiu também do 12.º lugar da grelha, a cruzar a meta a 29,428 segundos do italiano. O luso chegou a rodar na 14.ª posição nas primeiras voltas, numa corrida em que esteve envolvido numa luta direta com o italiano Andrea Locatelli (Yamaha), 11.º classificado, sobretudo na segunda metade da prova.
O piloto português da BMW conseguiu terminar à frente do australiano Remy Gardner (Yamaha), que recuperou desde o 21.º lugar da grelha até ao 13.º posto, do britânico Jonathan Rea (Honda), 14.º, e do seu companheiro de equipa, o italiano Danilo Petrucci (BMW), que fechou a zona pontuável, em 15.º.
Com este triunfo, Bulega somou a 43.ª vitória no Mundial de Superbikes, igualando o japonês Noriyuki Haga no sexto lugar da lista de pilotos com mais vitórias na história do campeonato.
A vitória permitiu ainda à Ducati assegurar o título de construtores de 2026, e o campeonato de equipas.
O italiano Axel Bassani (Bimota) foi quarto classificado, à frente do britânico Alex Lowes (Bimota), quinto, e do norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki), sexto.
Na classificação do campeonato, Bulega reforçou a liderança, passando a somar 491 pontos, contra 358 de Lecuona e 211 de Montella, quando faltam disputar quatro rondas da temporada, incluindo a do Estoril, de 09 a 11 de outubro.
Miguel Oliveira é 10.º classificado, com 106 pontos.
A próxima ronda será em França, de 4 a 6 de setembro, em Magny Cours, França.
(Com Lusa)