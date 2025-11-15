Motores
Motos
Miguel Oliveira em 17.º na corrida sprint do GP da Comunidade Valenciana de MotoGP
O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou na 17.ª posição a corrida sprint do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, 22.ª e última ronda da temporada, que marca a despedida do luso da categoria rainha.
Oliveira cortou a meta a 15,597 segundos do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que bateu o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 1,149 segundos, com o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,637.
O piloto natural de Almada largou da 18.ª posição mas, nas primeiras curvas, baixou ao 23.º lugar.
No entanto, conseguiu recompor-se e, logo nas voltas iniciais das 13 previstas, Miguel Oliveira recuperou até ao 17.º lugar, atrás do italiano Niccolò Bulega, que substitui novamente o espanhol Marc Márquez na Ducati, devido à lesão do catalão, já campeão desde o GP do Japão.
Niccolò Bulega é piloto do Mundial de Superbikes, competição para motas derivadas de série que Miguel Oliveira vai disputar a partir de 2026, com a BMW.
Alex Márquez, que largou da segunda posição, rapidamente saltou para a frente do italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), autor da pole position.
A partir daí, foi cavando uma distância confortável para Pedro Acosta, que também se desenvencilhou de Bezzecchi.
O italiano foi perdendo posições, fechando no quinto lugar, atrás do espanhol Raul Fernandez (Aprilia), mas, ainda assim, garantiu o terceiro lugar final do campeonato.
Nestas contas, Marc Márquez é já matematicamente campeão, com 545 pontos, seguido do irmão Alex Márquez, que tem 457, e Bezzecchi é terceiro, com 328.
Pedro Acosta subiu ao quarto lugar, com 294, por troca com Francesco Bagnaia (Ducati), que tem 288, depois de hoje ter sido o 14.º classificado, enquanto Miguel Oliveira é 20.º, com 38.
Domingo disputa-se a corrida principal, a última do piloto português no Mundial de MotoGP.
O piloto natural de Almada largou da 18.ª posição mas, nas primeiras curvas, baixou ao 23.º lugar.
No entanto, conseguiu recompor-se e, logo nas voltas iniciais das 13 previstas, Miguel Oliveira recuperou até ao 17.º lugar, atrás do italiano Niccolò Bulega, que substitui novamente o espanhol Marc Márquez na Ducati, devido à lesão do catalão, já campeão desde o GP do Japão.
Niccolò Bulega é piloto do Mundial de Superbikes, competição para motas derivadas de série que Miguel Oliveira vai disputar a partir de 2026, com a BMW.
Alex Márquez, que largou da segunda posição, rapidamente saltou para a frente do italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), autor da pole position.
A partir daí, foi cavando uma distância confortável para Pedro Acosta, que também se desenvencilhou de Bezzecchi.
O italiano foi perdendo posições, fechando no quinto lugar, atrás do espanhol Raul Fernandez (Aprilia), mas, ainda assim, garantiu o terceiro lugar final do campeonato.
Nestas contas, Marc Márquez é já matematicamente campeão, com 545 pontos, seguido do irmão Alex Márquez, que tem 457, e Bezzecchi é terceiro, com 328.
Pedro Acosta subiu ao quarto lugar, com 294, por troca com Francesco Bagnaia (Ducati), que tem 288, depois de hoje ter sido o 14.º classificado, enquanto Miguel Oliveira é 20.º, com 38.
Domingo disputa-se a corrida principal, a última do piloto português no Mundial de MotoGP.