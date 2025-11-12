Miguel Oliveira espera "lutar por pontos" na última corrida de MotoGP

“Depois de todas as emoções que vivi durante o fim de semana do Grande Prémio de Portugal, em Valência será um passeio”, disse o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac, da qual se despede nesta última ronda da temporada.



Esta prova marca o regresso a um circuito onde Miguel Oliveira já venceu por três vezes, a primeira em 2015, na categoria Moto3, e depois duas vezes já na categoria de Moto2, nos anos de 2017 e 2018, antes da subida à MotoGP.



“Vai ser um fim de semana mais fácil em termos de emoções e de pressão, apesar de ser a minha última corrida em MotoGP. Sinto-me tranquilo com isso e espero poder ter um bom desempenho e lutar por pontos”, concluiu o piloto de 30 anos.



No GP de Portugal do passado fim de semana, Oliveira foi 14.º classificado, somando dois pontos para o campeonato, no qual ocupa a 20.ª posição.



O espanhol Marc Márquez (Ducati) já garantiu, antecipadamente, o título mundial deste ano.