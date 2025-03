Miguel Oliveira sem fraturas e reavaliado no domingo

De acordo com informação da equipa Prima Pramac Yamaha, pela qual corre o piloto português, Miguel Oliveira tem queixas numa clavícula.



No entanto, os exames realizados no hospital local para onde foi levado o piloto português descartaram a existência de lesões graves.



Ainda de acordo com a informação que a assessoria de imprensa da equipa deu à agência Lusa, o piloto português será reavaliado na manhã de domingo, para saber se poderá participar na corrida principal desta segunda prova da temporada.



Oliveira foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) durante a corrida sprint deste sábado, quando seguia na 14.ª posição, durante a quinta das 12 voltas previstas.



Aldeguer tentou ultrapassar o piloto luso e perdeu o controlo da mota, embatendo no português.



A prova foi ganha pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), que lidera o campeonato, com 11 pontos de avanço para o irmão Alex, que foi segundo classificado.