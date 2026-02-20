Miguel Oliveira termina em 10.º treinos livres das Superbikes na Austrália

O piloto natural de Cascais, que este ano trocou os protótipos de MotoGP pelas motas derivadas de série do Mundial de Superbikes, conseguiu o seu melhor registo na primeira das duas sessões do dia, com 1.29,746 minutos.



Oliveira, de 31 anos, ficou a 0,852 segundos do melhor tempo, conseguido pelo italiano Niccolo Bulega (Ducati), favorito à conquista do título de 2026.



O britânico Alex Lowes (Bimota) foi o segundo mais rápido, a 0,496 segundos de Bulega, com o irmão Sam Lowes (Ducati) em terceiro, a 0,524.



Miguel Oliveira acabou por ser o melhor piloto da BMW, equipa campeã mundial, pois o italiano Danilo Petrucci (BMW) ficou na 12.ª posição.



“Estreia oficial feita aqui em Phillip Island. [Tivemos] boas sensações, sabemos o que podemos melhorar para amanhã [sábado] e continuamos a aprender. Segue-se um dia completo com qualificação e corrida 1”, disse o piloto português.



Para sábado, está prevista mais uma sessão de treinos livres, a qualificação e a primeira das três corridas do fim de semana.



O Mundial de Superbikes é composto por 12 provas, incluindo duas em Portugal (Algarve e Estoril), com três corridas cada.



A prova australiana marca a abertura da temporada.



