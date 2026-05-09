Ogier recupera liderança do Rali de Portugal

O campeão mundial venceu a 15.ª especial desta sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC) com uma décima de vantagem sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) e 2,9 segundos sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).



Ogier tinha começado a secção da tarde com 0,5 segundos de atraso para o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), mas o sueco perdeu 4,5 segundos para o francês e voltou a ceder o comando da prova lusa.



Esta foi a quinta mudança de líder desde o arranque do rali, na quinta-feira à tarde.



Sébastien Ogier tem, agora, o comando, com quatro segundos de vantagem sobre Solberg e 5,5 segundos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).



O finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) é o quarto, a 7,7 segundos.



(Com Lusa)