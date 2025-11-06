Oliveira com "boost extra" lembra que "futuro permanece em aberto"

Em 2020, Oliveira triunfou no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), para a categoria `rainha` do motociclismo de velocidade, e encara o fim semana em Portimão com otimismo, muito por culpa da força extra que receberá dos fãs presentes nas bancadas.

"Emoções especiais, claro. Cada época que vem é um desafio diferente e este ano não é diferente. É um prazer estar em frente aos meus fãs. É um `boost` extra, sou o único português da grelha", começou por dizer o piloto natural da Almada, na conferência de imprensa de lançamento do Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

A disputar a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, Oliveira, de 30 anos, quer "aproveitar este fim de semana da melhor maneira" e não esconde o desejo de voltar à elite do motociclismo.

"Deixo o futuro sempre em aberto, definitivamente não fecho a porta de voltar a estar aqui como um piloto completo na grelha", apontou.

Depois, indicou o que tem de fazer para, eventualmente, regressar à classe `rainha` no futuro.

"Neste momento, não há oportunidade para mim aqui. O que tenho de fazer é estar concentrado no que posso fazer na próxima época, neste fim de semana e o futuro permanece aberto", declarou.

Ausentes do Grande Prémio de Portugal de MotoGP vão estar o campeão em título, Marc Márquez (Ducati), que já assegurou matematicamente o `cetro` de 2025, e o compatriota Jorge Martin (Aprilia), campeão em 2024 e vencedor da ronda lusa no ano passado, ambos devido a lesão.

A 21.ª edição do Grande Prémio de Portugal vai ser disputada pelo sexto ano consecutivo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, que recebe uma corrida do campeonato pela sexta vez, entre sexta-feira e domingo, na 21.ª jornada da 77.ª época do principal Mundial de motociclismo de velocidade.