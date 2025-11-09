Oliveira satisfeito por pontuar em Portimão





(Com Lusa)

“Foi um resultado satisfatório. Foi um fim de semana em crescendo que acabou por terminar bem dentro dos pontos, que era o objetivo realista”, afirmou o piloto luso em conferência de imprensa após a corrida em que terminou em 14.º lugar.O piloto, de 30 anos, cumpriu hoje em Portimão a sua última corrida em solo português na categoria de MotoGP, antes de rumar em 2026 ao campeonato de Superbike.De acordo com Miguel Oliveira, na corrida houve um “melhor comportamento da mota”, tendo o desgaste do pneu traseiro acabado por ajudar, ficando a mota mais controlável a sair das curvas”.“Foi mais satisfatório hoje andar de mota, um bocadinho bem mais do que ontem [sábado]”, revelou o piloto luso, acrescentando que segue agora para Valência, para a derradeira corrida, “com um pouco menos de pressão, uma pressão positiva, mas bastante mais tranquilo”.Antes da corrida, Miguel Oliveira foi homenageado pela sua carreira no MotoGP, num momento que descreveu como “ímpar e emotivo”.“Ter o simbolismo daquilo que nos lançou para o mundo, como a caravela portuguesa, e equiparar a minha trajetória desportiva a isso, simbolicamente ter sido entregue por uma criança [a filha] uma bandeira de Portugal, foi um momento muito bonito, muito emotivo e acho que foi merecido também”, afirmou.O piloto destacou ainda o reconhecimento dos colegas como um dos momentos mais marcantes da homenagem: “O maior reconhecimento foi também o de ver todos os meus colegas a aplaudirem-me e a reconhecerem toda esta trajetória”.“O mais alto reconhecimento que procuramos é o dos nossos pares, e isso consegui ter”, concluiu.O Campeonato do Mundo da classe ‘rainha’ do motociclismo de velocidade é liderado por Marc Márquez (Ducati), ausente de Portimão, devido a lesão, que já é matematicamente campeão desde o Japão, tendo 100 pontos de vantagem sobre o irmão Álex, segundo posicionado.