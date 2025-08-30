Oscar Piastri consegue pole no GP dos Países Baixos por 12 milésimos

O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, garantiu a pole position para o Grande Prémio dos Países Baixos, depois de bater por 12 milésimos de segundo o britânico Lando Norris, seu companheiro na McLaren.
Na qualificação para a 15.ª prova do Mundial, no Circuito de Zandvoort, Piastri, que vai partir pela quinta vez da 'pole', conseguiu a sua melhor volta em 1.08,662 minutos, batendo Lando Norris por 12 milésimos e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), ainda campeão do mundo, por 0,263 segundos.
Com os dois McLaren na frente da grelha de partida, antevê-se mais uma corrida com domínio dos carros da equipa britânica e com luta entre os dois primeiros do Mundial de pilotos, que Piastri lidera com nove pontos de avanço sobre Norris e 97 sobre Verstappen.
Para a corrida de domingo, o francês Isaac Hadjar (Racing Bull) vai partir do quarto lugar, depois de ter conseguido a sua melhor qualificação de sempre, que terminou a 0,546 segundos de Piastri.
O britânico George Russell levou o seu Mercedes ao quinto lugar, com o seu companheiro de equipa, o italiano Kimi Antonelli a falhar a passagem à terceira fase da qualificação (Q3), depois de ter sido apenas 11.º na Q2.
Os Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton vão sair, respetivamente, da sexta e sétima posição, à frente do neozelandês Liam Lawson (Racing Bull), que começou a temporada na Red Bull e voltou a ser melhor do que o seu substituto, o japonês Yuki Tsunoda, apenas 12.º.
Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) foram os outros dois pilotos a chegar à Q3, terminando, respetivamente, em nono e 10.º, numa qualificação em que o canadiano Lance Stroll (Aston Martin) foi o único a não conseguir ter tempo, depois de ter saído de pista na Q1.
