Oscar Piastri vence Grande Prémio da China de Fórmula 1

Com este desfecho, Lando Norris mantém a liderança do campeonato, com 44 pontos.







Piastri vence na China em prova dominada pela McLaren

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu hoje o Grande Prémio da China de Fórmula 1, segunda prova do Mundial, inteiramente dominada pela equipa britânica, que conseguiu a ‘dobradinha’.



Piastri, que partiu da ‘pole position’, concluiu as 56 voltas ao traçado de Xangai em 01:30.55,026 horas, deixando na segunda posição o companheiro de equipa e líder do campeonato, Lando Norris (McLaren), a 9,748 segundos, com o também britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 11,097.



A corrida foi dominada pelos dois carros ‘papaia’, pois Norris, que largou do terceiro lugar, ultrapassou Russell logo na primeira curva, colocando-se em segundo.



Os dois Ferrari também partiram bem e deixaram para trás o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão mundial em título, que se vai debatendo com problemas de afinação no seu monolugar.



Lewis Hamilton, que no sábado vencera a corrida sprint com a Ferrari, começou por ter melhor ritmo do que o seu companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc.



Os dois ainda se tocaram no arranque, com Leclerc a ficar com a asa dianteira do seu Ferrari danificada, mas o britânico foi perdendo gás e a equipa deu ordem para trocarem de posições na volta 21 das 56 previstas.



Ao contrário do que aconteceu na corrida sprint, no sábado, a degradação dos pneus foi menos intensa pelo que as equipas foram adaptando a estratégia para apenas uma paragem nas boxes, trocando de pneus médios para pneus duros.



A Red Bull foi melhorando com o segundo composto, o que permitiu a Verstappen ultrapassar Hamilton, primeiro, e Leclerc, já a três voltas do final, para chegar à quarta posição novamente.



Piastri manteve um domínio incontestado e a equipa não teve a tentação de trocar as posições dos seus pilotos, até porque Norris sofreu um problema no pedal do travão nas voltas finais e chegou a temer não concluir a corrida.



“Foi assustador, o meu pior pesadelo”, admitiu, no final, considerando que Piastri “guiou bem”:“Tentei apanhá-lo mas não deu. Ele mereceu a vitória, estou contente com o segundo lugar”.



O piloto australiano, que admitiu perante o público de Xangai ter ascendência chinesa, que a degradação dos pneus “foi melhor do que o esperado”.



“Foi um fim de semana incrível. O carro esteve mega. Estou superorgulhoso. Acho que merecia este resultado depois do que aconteceu na semana passada [terminou em nono na Austrália depois de um pião]”, disse o piloto da McLaren.



Esta foi a terceira vitória da carreira de Piastri, que já tinha vencido na Hungria e no Azerbaijão em 2024.



Pelo caminho ficou o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), pela segunda corrida consecutiva, agora com problemas nos travões logo nas primeiras voltas.



Com este desfecho, Norris segurou o comando do campeonato, com 44 pontos, com Verstappen na segunda posição, com 36, seguido de Russel, com 35, e Piastri, com 34.



A McLaren lidera no Mundial de Construtores, com 78 pontos, mais 25 do que a Mercedes.



A próxima ronda será o Grande Prémio do Japão, dentro de duas semanas.



Piastri bateu o companheiro de equipa Lando Norris, por 9,748 segundos, enquanto o também britânico George Russell (Mercedes) ficou em terceiro, a 11,097.