Motores
Fórmula1
Piastri na `pole` para o GP Catar
O australiano Oscar Piastri (McLaren) conquistou a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Catar, 23.ª e penúltima prova do Mundial de Fórmula 1, com o companheiro de equipa britânico Lando Norris em segundo.
Piastri, segundo do campeonato, fez a sua melhor volta em 1.19,387 minutos, batendo Norris, por 0,108 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão do mundo, em terceiro, a 0,264.
Norris, líder do campeonato, com 396 pontos, mais 22 do que Piastri e mais 25 do que Verstappen, cometeu um pequeno erro na última tentativa e viu-se suplantado por Piastri.
Esta foi a sexta ‘pole’ de Piastri na carreira, todas conquistadas esta temporada.
O Grande Prémio do Catar, penúltima corrida da temporada, pode ‘coroar’ Lando Norris campeão do mundo, já no domingo, caso o britânico vença a corrida, marcada para as 19:00 locais (16:00 em Lisboa).
Norris pode até chegar ao título se for oitavo, desde que Piastri não pontue e que Verstappen não fique acima de nono.
Norris, líder do campeonato, com 396 pontos, mais 22 do que Piastri e mais 25 do que Verstappen, cometeu um pequeno erro na última tentativa e viu-se suplantado por Piastri.
Esta foi a sexta ‘pole’ de Piastri na carreira, todas conquistadas esta temporada.
O Grande Prémio do Catar, penúltima corrida da temporada, pode ‘coroar’ Lando Norris campeão do mundo, já no domingo, caso o britânico vença a corrida, marcada para as 19:00 locais (16:00 em Lisboa).
Norris pode até chegar ao título se for oitavo, desde que Piastri não pontue e que Verstappen não fique acima de nono.
(Com Lusa)