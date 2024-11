Piloto João Ferreira em segundo na Baja do Qatar de todo-o-terreno

João Ferreira terminou a prova qatari a 30.06,7 minutos do vencedor, Denis Krotov (Mini), com o também português João Dias (Can-Am) em terceiro lugar, a 33.56 minutos do vencedor.



“Está a ser uma época com muitas corridas e muitas conquistas. Vencer a Baja do Qatar é muito importante para os nossos objetivos na Taça do Mundo. Queremos muito tentar vencer a competição e, agora, a apenas cinco pontos da liderança, vamos dar o nosso melhor para garantir esse tão ambicionado triunfo, lutando por bons resultados e exibições na Baja da Jordânia e Baja do Dubai”, explicou o piloto de 25 anos.



O leiriense reduziu a diferença de 19 para cinco pontos e acredita que, já dentro de 15 dias, na Baja da Jordânia, pode assumir a liderança da Taça do Mundo de Bajas.



Já este ano, João Ferreira e Filipe Palmeiro sagraram-se campeões da Europa de todo-o-terreno, depois da anulação da Baja da Hungria.



No próximo fim de semana, pode conquistar o título de campeão nacional na Baja TT Oeste.



Nas duas rodas, o melhor português foi Pedro Bianchi Prata (Honda), na sexta posição.



O piloto portuense terminou a 33.19,8 minutos do vencedor, o saudita Mohammed Al-Baloushi (KTM), sendo o segundo classificado entre os veteranos.



David Megre (KTM) foi o sétimo classificado, terceiro da sua classe.



Al-Baloushi é o novo líder do campeonato, com Bianchi Prata em segundo e Megre em terceiro.



A próxima ronda é a Baja da Jordânia.