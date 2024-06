Piloto João Ramos vence quarta prova do Nacional de todo-o-terreno

O piloto da Toyota deixou na segunda posição o comandante do campeonato à partida, o leiriense João Ferreira (Mini), a 1.12,7 minutos, com João Dias (Can Am) em terceiro, a 2.33,7 minutos.



João Ramos ainda ficou sem direção assistida no primeiro dos dois setores seletivos disputados este domingo, mas conseguiu reparar a avaria antes do último setor e garantiu o triunfo.



“O meu foco foi sempre, a partir do prólogo, lutar pela vitória e rodar num ritmo muito elevado. A prova teve setores bastante técnicos, alguns ‘fechados’ e mais difíceis para a nossa ‘dama negra’. Mesmo assim, conseguimos andar muito depressa em todas elas e o único stress surgiu já esta manhã, na parte final do SS3, quando ficámos sem direção assistida”, explicou João Ramos.



Com o navegador Jorge Carvalho a assumir a tarefa de mecânico, foi possível trocar a correia do motor “em menos de 30 minutos”, num “excelente trabalho que se revelou determinante para não deixar fugir esta vitória”.



“Dada a vantagem de que dispúnhamos, não fazia sentido correr riscos no último SS, daí controlarmos o nosso andamento face ao dos adversários. Esta vitória foi excecional para nos mantermos na luta pelo título”, frisou João Ramos.



Com o segundo lugar de hoje, João Ferreira manteve o comando do campeonato, mas agora com João Ramos mais perto, na segunda posição.



A próxima prova será a Baja TT de Reguengos, de 19 a 22 de setembro.