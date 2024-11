Pilotos de F1 criticam multas por "palavrões"

“No que diz respeito ao uso de asneiras, há uma diferença entre o seu uso para insultar outros ou numa forma mais casual, como para descrever más condições climatéricas, um objeto inanimado, como o carro, ou uma situação de condução”, refere a entidade.



Após as multas aplicadas a Max Verstappen e a Charles Leclerc, nos grandes prémios de Singapura e do México, respetivamente, os pilotos instam Mohamed Bin Sulayem, presidente da FIA, a ter “também ele” em conta o “seu tom e linguagem” quando fala “com ou sobre os pilotos” em fóruns públicos ou noutros, pode ler-se no comunicado.



Ademais, a GPDA acrescenta que os seus membros são “adultos” e que “não precisam de receber instruções através dos meios de comunicação social” sobre assuntos “triviais”, como, refere a organização, “o uso de joias ou de roupa interior”.



O atual campeão de F1, o neerlandês Max Verstappen, foi obrigado a cumprir serviço comunitário e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi multado em 10.000 euros, ambos pelo uso de "palavrões", depois de a FIA ter proibido o uso de linguagem abusiva nas conferências de imprensa e nas comunicações via rádio durante as corridas.



O próximo Grande Prémio de F1 decorrerá em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 23 de novembro, e será o antepenúltimo da temporada, que poderá coroar Max Verstappen com o quarto título mundial consecutivo.