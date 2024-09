Portugal termina Trial das Nações na 14.ª posição

A formação portuguesa, constituída por Diogo Vieira (GasGas), Paulo Gonçalves (TRRS) e Filipe Paiva (TRRS), participou no Troféu Internacional, uma espécie de segunda divisão do evento, vencido pelo Japão, com 15 pontos.



Os Estados Unidos, com 18, ficaram na segunda posição, seguidos da Alemanha, com 19.



Portugal somou 96 pontos de penalização e terminou na 14.ª posição entre os 18 participantes.



Na categoria principal, a do Troféu Mundial, a vitória sorriu à Espanha pela 30.ª vez, 20.ª consecutiva.



Perante cerca de 15 mil aficionados, a equipa local bateu a Itália, que foi segunda, e a França, terceira.



Na categoria Challenge, constituída por duplas de ambos os géneros, Portugal, que alinhou com João Silva e Rita Vieira, terminou na sexta posição, entre seis participantes. A vitória ficou para a Itália.