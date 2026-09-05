Primeira `pole` na carreira para Pierre Gasly

Gasly completou a sua melhor volta ao circuito de Monza em 1.21,786 minutos, batendo o britânico George Russell (Mercedes) por 0,060 segundos e o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 0,180.



O piloto francês, que alcançou neste mesmo circuito a primeira e única vitória da carreira, em 2020, ocupava a terceira posição após as primeiras tentativas da Q3, mas melhorou na derradeira volta e surpreendeu os principais candidatos à ‘pole’.



“Foi uma qualificação incrível. Desde a primeira volta da Q1 que me senti muito bem no carro. Estou muito feliz. Foram nove anos à procura da oportunidade de conquistar uma ‘pole position’”, afirmou Gasly no final da sessão.



O francês considerou ainda “especial” alcançar em Monza a primeira ‘pole’ da carreira, depois de também ter sido neste circuito que conquistou o seu único triunfo na Fórmula 1.



Russell, que tinha sido o mais rápido nos terceiros treinos livres, chegou a liderar a Q3, com o tempo de 1.21,929 minutos, mas acabou superado por Gasly, apesar de também ter melhorado na última tentativa.



Piastri terminou na terceira posição, numa sessão em que o piloto da McLaren sentiu dificuldades com os travões e falhou a trajetória na primeira variante durante a derradeira volta rápida.



Os Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton ficaram, respetivamente, nas quarta e quinta posições, diante dos adeptos da equipa italiana.



O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que se queixou da falta de competitividade do monolugar, foi sexto, seguido do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que cumprirá uma penalização na grelha devido à utilização de novos componentes da unidade motriz.



O argentino Franco Colapinto confirmou o bom desempenho da Alpine ao alcançar o oitavo tempo, à frente do britânico Lando Norris (McLaren) e do sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls).



O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) falhou o acesso à Q3 por apenas um milésimo de segundo face a Hamilton, enquanto os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) terminaram em 15.º e 21.º lugares, respetivamente.



O Grande Prémio de Itália disputa-se no domingo, com partida marcada para as 15:00 locais (14:00 em Lisboa).