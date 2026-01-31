Motores
Rafael Sousa estreia Portugal nos Mundiais de ciclocrosse com 27.ª posição nos sub-23
O português Rafael Sousa foi hoje 27.º classificado na prova de sub-23 dos Mundiais de ciclocrosse, a decorrer em Hulst, nos Países Baixos, naquela que foi a estreia da seleção nacional na competição.
O campeão nacional de elites Rafael Sousa (Feira dos Sofás-Boavista) competiu hoje na categoria de sub-23, conquistada por Aaron Dockx, com o tempo de 53.11 minutos.
O belga subiu ao pódio na companhia do francês Aubin Sparfel, segundo a 19 segundos, e do neerlandês Keije Solen, que gastou mais 22 segundos do que Dockx.
O português foi 27.º entre os 43 ciclistas que concluíram a prova, a 03.24 minutos do vencedor.
Esta é a primeira vez que a seleção portuguesa está presente num Campeonato do Mundo de ciclocrosse. No domingo, em Hulst, Hugo Ramalho e João Vigário competem na prova de juniores.
