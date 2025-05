Rali de Portugal. Últimos preparativos

O jornalista da RTP Eduardo Pestana acompanhou o reconhecimento do troço de Amarante para o melhor arranque possível da 58.ª edição do Rali de Portugal.





O rali deste ano está dividido em três etapas e vai contar com 24 provas especiais de classificação, mais duas do que em 2024, num total de 344,5 km cronometrados.



O Rali de Portugal começa quinta-feira com o Shakedown (troço onde os pilotos fazem as últimas afinações) no circuito de Baltar, durante a manhã. A cerimónia de partida realiza-se em Coimbra, e a parte competitiva começa com uma Superespecial (a única percorrida em pisos de asfalto), no centro da Figueira da Foz, ao final da tarde.



Na sexta-feira os pilotos vão disputar 10 classificativas, num total de 146,5 km. Vai ser o dia mais longo do rali, com uma dupla passagem por Lousã, Góis e Arganil, a que se junta Mortágua. Ainda nesse dia, há a estreia do troço Águeda/Sever do Vouga e o regresso de Sever do Vouga/Albergaria-a-Velha, que tinha sido utilizado nos anos 90.