Russell conquista pole em Baku e Antonelli fica em 16.º após acidente na F1

Russell completou a melhor volta em 1.42,526 minutos, relegando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) para segundo, a 0,837 segundos, e o australiano Oscar Piastri (McLaren) para terceiro, a 0,838.



O britânico alcançou a quinta ‘pole’ da temporada, melhorando sucessivamente na fase decisiva da sessão.



Antonelli embateu no muro da primeira curva durante a Q1, danificando a suspensão, sendo que, embora o tempo registado lhe permitisse avançar, não voltou à pista e ficou em 16.º.



“Foi um erro de cálculo. É uma forma de perceber que as coisas nem sempre me saem como quero, pelo que preciso de fazer um trabalho melhor”, frisou o italiano.



O francês Isack Hadjar (Red Bull) foi quarto, à frente do britânico Lando Norris (McLaren), que bloqueou uma roda na última tentativa.



Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine) completaram os 10 primeiros.



Fernando Alonso e Lance Stroll, da Aston Martin, partirão da última fila devido a penalizações pela utilização de novos componentes das unidades de potência.



A corrida principal do GP do Azerbaijão disputa-se, excecionalmente, no sábado, às 15:00 locais (12:00 em Lisboa), devido ao feriado nacional daquele país, que se assinala no domingo.