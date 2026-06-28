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Russell primeiro no GP da Áustria
O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1 e recuperou terreno no Campeonato do Mundo, após a oitava ronda da temporada.
Russell, que largou da 'pole position', deixou o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em segundo, a 1,611 segundos, e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) em terceiro, a 1,986, garantindo o sétimo triunfo da carreira.
O piloto britânico, que já tinha vencido na prova da abertura, na Austrália, dominou esta ronda desde o arranque para conseguir o sétimo triunfo da carreira.
Tal como na prova anterior, em Barcelona, o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) optou por uma estratégia agressiva, com três paragens. No entanto, se na Catalunha lhe valeu a vitória, hoje, a Ferrari não conseguiu repetir a exibição e o sete vezes campeão mundial não foi além do quinto posto, atrás do australiano Oscar Piastri (McLaren).
Quem surgiu renascido foi Max Verstappen, até por estar a jogar em casa da Red Bull.
O piloto neerlandês largou da quinta posição, depois de ter sofrido um despiste no final da sessão de qualificação de sábado, mas conseguiu bater em pista Antonelli e o próprio Hamilton.
O líder do Mundial ainda sofreu no início da prova com problemas de travões e chegou a baixar à quinta posição, mas, com uma reta final consistente, conseguiu recuperar até ao último lugar do pódio.
Antonelli mantém, assim, o comando do campeonato, com 171 pontos, mais 40 do que Russell, que recuperou a segunda posição do campeonato. Já Lewis Hamilton desceu a terceiro, com 125.
A próxima ronda do Mundial de Fórmula 1 será o GP da Grã-Bretanha, de 3 a 5 de julho.
O piloto britânico, que já tinha vencido na prova da abertura, na Austrália, dominou esta ronda desde o arranque para conseguir o sétimo triunfo da carreira.
Tal como na prova anterior, em Barcelona, o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) optou por uma estratégia agressiva, com três paragens. No entanto, se na Catalunha lhe valeu a vitória, hoje, a Ferrari não conseguiu repetir a exibição e o sete vezes campeão mundial não foi além do quinto posto, atrás do australiano Oscar Piastri (McLaren).
Quem surgiu renascido foi Max Verstappen, até por estar a jogar em casa da Red Bull.
O piloto neerlandês largou da quinta posição, depois de ter sofrido um despiste no final da sessão de qualificação de sábado, mas conseguiu bater em pista Antonelli e o próprio Hamilton.
O líder do Mundial ainda sofreu no início da prova com problemas de travões e chegou a baixar à quinta posição, mas, com uma reta final consistente, conseguiu recuperar até ao último lugar do pódio.
Antonelli mantém, assim, o comando do campeonato, com 171 pontos, mais 40 do que Russell, que recuperou a segunda posição do campeonato. Já Lewis Hamilton desceu a terceiro, com 125.
A próxima ronda do Mundial de Fórmula 1 será o GP da Grã-Bretanha, de 3 a 5 de julho.
(Com Lusa)