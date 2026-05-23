Motores
Fórmula1
Russell vence corrida sprint no GP do Canadá após dura batalha com Antonelli
O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, após uma batalha intensa com o líder do campeonato, o companheiro de equipa Kimi Antonelli.
Russell, que largou da pole position, bateu o britânico Lando Norris (McLaren) por 1,272 segundos, com Kimi Antonelli a terminar em terceiro, a 1,843.
O piloto italiano partiu para esta corrida, a quinta da temporada, na liderança da classificação do Mundial de pilotos e do segundo lugar da grelha.
Tentou passar Russell por fora ainda na primeira volta, mas o britânico fechou a porta e Antonelli acabou na relva, por duas vezes, e a vociferar pela rádio contra o companheiro de equipa, pedindo, insistentemente, uma penalização, que não chegou.
Aproveitou Lando Norris para chegar ao segundo lugar, sendo que o campeão mundial em título ainda pressionou Russell nas últimas voltas da sprint, mas não conseguiu bater o compatriota.
O australiano Óscar Piastri, no outro McLaren, ficou em quarto, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em quinto, depois de aproveitar um erro do britânico Lewis Hamilton (Ferrari) na última volta, que lhe custou o quinto posto para o colega.
No sétimo posto ficou o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).
Com estes resultados, Kimi Antonelli mantém a liderança do campeonato, com 106 pontos, mas agora com George Russell a 18 de distância.
No domingo, disputa-se a corrida principal do Grande Prémio do Canadá, com início agendado para as 16:00 locais (21:00 em Lisboa).
O piloto italiano partiu para esta corrida, a quinta da temporada, na liderança da classificação do Mundial de pilotos e do segundo lugar da grelha.
Tentou passar Russell por fora ainda na primeira volta, mas o britânico fechou a porta e Antonelli acabou na relva, por duas vezes, e a vociferar pela rádio contra o companheiro de equipa, pedindo, insistentemente, uma penalização, que não chegou.
Aproveitou Lando Norris para chegar ao segundo lugar, sendo que o campeão mundial em título ainda pressionou Russell nas últimas voltas da sprint, mas não conseguiu bater o compatriota.
O australiano Óscar Piastri, no outro McLaren, ficou em quarto, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em quinto, depois de aproveitar um erro do britânico Lewis Hamilton (Ferrari) na última volta, que lhe custou o quinto posto para o colega.
No sétimo posto ficou o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).
Com estes resultados, Kimi Antonelli mantém a liderança do campeonato, com 106 pontos, mas agora com George Russell a 18 de distância.
No domingo, disputa-se a corrida principal do Grande Prémio do Canadá, com início agendado para as 16:00 locais (21:00 em Lisboa).