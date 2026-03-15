Motores
Ralis
Takamoto Katsuta vence pela primeira vez no Mundial de Ralis
O piloto Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) conseguiu hoje a primeira vitória da carreira no Campeonato do Mundo de Ralis ao vencer, no Quénia, a terceira ronda da temporada, tornando-se no primeiro japonês a triunfar no WRC desde Kenjiro Shinozuka (1992).
Katsuta, que demorou 94 ralis para saborear uma vitória, terminou a prova africana com 27,4 segundos de vantagem sobre o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e 4.26,1 minutos sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris).
“Já tive tantos momentos difíceis que nem sei o que dizer. A equipa sempre acreditou, mesmo quando falhei”, sublinhou o piloto de Nagakute, perto da sede da Toyota.
O japonês herdou o comando no sábado após as desistências de Oliver Solberg, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, todos em Toyota Yaris, na fatídica 13.ª especial da prova africana, “uma das mais duras dos últimos anos” segundo Ogier.
Os três regressaram hoje à prova para disputar os pontos extra atribuídos aos cinco primeiros do Super Domingo e aos cinco primeiros da Power Stage (a especial final).
Solberg, que na véspera ficara sem embraiagem no troço de ligação, foi o mais rápido nas duas classificações, somando ainda mais um ponto pelo oitavo lugar final, minimizando as perdas no campeonato.
O sueco manteve uma acesa disputa com Ogier durante esta manhã, com o francês a ceder por apenas 3,6 segundos.
Evans foi o terceiro mais rápido do dia e segurou a liderança do campeonato do mundo, com 66 pontos, mais oito do que Solberg, que é segundo. Katsuta é terceiro, com 55.
O campeonato muda, agora, para asfalto, com o rali da Croácia, de 10 a 12 de abril.
“Já tive tantos momentos difíceis que nem sei o que dizer. A equipa sempre acreditou, mesmo quando falhei”, sublinhou o piloto de Nagakute, perto da sede da Toyota.
O japonês herdou o comando no sábado após as desistências de Oliver Solberg, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, todos em Toyota Yaris, na fatídica 13.ª especial da prova africana, “uma das mais duras dos últimos anos” segundo Ogier.
Os três regressaram hoje à prova para disputar os pontos extra atribuídos aos cinco primeiros do Super Domingo e aos cinco primeiros da Power Stage (a especial final).
Solberg, que na véspera ficara sem embraiagem no troço de ligação, foi o mais rápido nas duas classificações, somando ainda mais um ponto pelo oitavo lugar final, minimizando as perdas no campeonato.
O sueco manteve uma acesa disputa com Ogier durante esta manhã, com o francês a ceder por apenas 3,6 segundos.
Evans foi o terceiro mais rápido do dia e segurou a liderança do campeonato do mundo, com 66 pontos, mais oito do que Solberg, que é segundo. Katsuta é terceiro, com 55.
O campeonato muda, agora, para asfalto, com o rali da Croácia, de 10 a 12 de abril.