Takamoto Katsuta vence pela primeira vez no Mundial de Ralis

Katsuta, que demorou 94 ralis para saborear uma vitória, terminou a prova africana com 27,4 segundos de vantagem sobre o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e 4.26,1 minutos sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris).



“Já tive tantos momentos difíceis que nem sei o que dizer. A equipa sempre acreditou, mesmo quando falhei”, sublinhou o piloto de Nagakute, perto da sede da Toyota.



O japonês herdou o comando no sábado após as desistências de Oliver Solberg, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, todos em Toyota Yaris, na fatídica 13.ª especial da prova africana, “uma das mais duras dos últimos anos” segundo Ogier.



Os três regressaram hoje à prova para disputar os pontos extra atribuídos aos cinco primeiros do Super Domingo e aos cinco primeiros da Power Stage (a especial final).



Solberg, que na véspera ficara sem embraiagem no troço de ligação, foi o mais rápido nas duas classificações, somando ainda mais um ponto pelo oitavo lugar final, minimizando as perdas no campeonato.



O sueco manteve uma acesa disputa com Ogier durante esta manhã, com o francês a ceder por apenas 3,6 segundos.



Evans foi o terceiro mais rápido do dia e segurou a liderança do campeonato do mundo, com 66 pontos, mais oito do que Solberg, que é segundo. Katsuta é terceiro, com 55.



O campeonato muda, agora, para asfalto, com o rali da Croácia, de 10 a 12 de abril.



