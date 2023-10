Tiago Reis, António Maio e David Megre brilham no TT

Nos automóveis, Tiago Reis venceu, com o tempo de 5:08.52,7 horas, deixando no segundo lugar João Ramos (Toyota Hilux), a 4.35,3 minutos, com Ricardo Sousa (Can Am) em terceiro, a 6.37,1 minutos.”, afirmou Tiago Reis, navegado por Válter Cardoso.Nas motas, Bruno Santos (Husqvarna) foi o vencedor, com 38,6 segundos de vantagem sobre António Maio (Yamaha) que, com este resultado, se sagrou campeão a uma prova do final. Fábio Magalhães (Honda) foi o terceiro, a 10.14,4 minutos.Este foi o oitavo título nacional para António Maio.David Megre (Kawasaki) foi sétimo classificado da geral, mas venceu entre os pilotos que competem no Europeu da modalidade, somando, também, uma vitória para a Taça do Mundo de Bajas.”, sublinhou Megre.O campeonato termina no último fim de semana de outubro, com a Baja de Portalegre.