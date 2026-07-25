Toque afasta Félix da Costa da luta pela vitória na Fórmula E em Tóquio

Félix da Costa acabou por terminar na nona posição, depois de ter largado do terceiro lugar, e somar apenas dois pontos, ao fechar a prova a 7,765 segundos do vencedor, o britânico Dan Ticktum (Cupra Kiro), que bateu o compatriota Jake Dennis (Andretti) por 0,380 segundos e o neozelandês Nick Cassidy (Citroën) por 0,617, segundo e terceiro, respetivamente.



“Nem sei por onde começar. Estávamos a fazer a corrida perfeita hoje, uma gestão de energia incrível, com mais de 2% [de energia] do que os carros à nossa volta. Com a minha experiência, ao ver estes números, era 90% uma vitória, um pódio de certeza”, afirmou o piloto português, em declarações após a corrida.



Félix da Costa explicou que a situação começou a complicar-se quando abriu a janela para a paragem obrigatória nas boxes, numa altura em que não compreendeu a estratégia seguida pelo seu companheiro de equipa na Jaguar, Mitch Evans.



“Assim que a janela do ‘pit stop’ abriu, o Mitch decidiu fazer alguma coisa de muito estranho, abrir um ‘gap’ enorme para o líder. Isso abriu oportunidades de outros carros se meterem lado a lado connosco, a uma velocidade muito lenta”, explicou.



O português acabou depois envolvido num incidente com Wehrlein, seu antigo companheiro de equipa na Porsche com quem já teve idênticas situações no passado, que o voltou a afastar da discussão pelos lugares da frente.



“Começou a travar toda a gente e, a partir do momento em que o Porsche do Wehrlein se meteu ao meu lado, bateu-me e pôs-me fora da corrida. Parece uma telenovela, parece um ‘script’ de um filme. Enfim, é mau, é o que é”, lamentou Félix da Costa.



O incidente teve também consequências importantes na luta pelo título, uma vez que Wehrlein abandonou, enquanto Evans recuperou a liderança do campeonato, agora com 144 pontos, três de vantagem sobre o alemão da Porsche.



Para Félix da Costa, o desfecho foi particularmente frustrante devido à possibilidade de recuperar terreno significativo no Mundial, num dia em que vários dos seus principais adversários perderam pontos.



“Hoje podia ter sido a reviravolta do campeonato, com os outros carros importantes a não marcarem pontos, e infelizmente acabámos nós também a marcar dois pontos”, lamentou o piloto português, que é quinto do campeonato, com 113 pontos.



No domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana japonês, correspondente à 15.ª das 17 rondas da temporada, novamente no circuito urbano de Tóquio.



A qualificação está marcada para as 15:40 locais (07:40 em Lisboa) e a corrida para as 20:05 (12:05).



