Vitória de Kimi Antonelli no Japão faz dele o líder mais novo de sempre na F1

Antonelli, que largou da 'pole position', fez um mau arranque, desceu ao quinto lugar mas recuperou para bater o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 13,722 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 15,270 do vencedor desta terceira ronda da temporada.



Foi a primeira corrida da época em que não houve dobradinha da Mercedes, pois o britânico George Russell (Mercedes), anterior líder do campeonato, não foi além da quarta posição.



O início fulgurante de campeonato (duas vitórias e um segundo lugar) de Antonelli contrasta com o arranque desta corrida. O piloto italiano da Mercedes fez um péssimo arranque e desceu do primeiro ao quinto lugar.



Em sentido contrário, Oscar Piastri, saindo da segunda posição, assumiu o comando desde logo.



Antonelli começou a recuperação a partir da volta 11, ao conseguir passar o campeão mundial, o britânico Lando Norris (McLaren).



Entretanto, a partir da 15.ª volta abriu-se a janela para a primeira paragem nas boxes e, na 19, os dois Mercedes já estavam na cabeça da corrida graças às paragens dos McLaren e dos Ferrari.



O mais novo dos pilotos Mercedes começou a pressionar Russell, que tinha os seus pneus mais degradados. O britânico parou na volta 21 e deixou Antonelli provisoriamente no comando mas, logo a seguir, o britânico Oliver Bearman (Haas) sofreu um despiste a alta velocidade e provocou a entrada do safety car para a retirada dos destroços.



Isso permitiu a Antonelli parar nas boxes para trocar de pneus na volta 22 sem perder grande tempo, regressando à pista ainda na liderança.



Bearman acabaria por ser transportado ao centro médico para fazer exames, pois o embate com as proteções foi violento (50G), mas foi descartada qualquer fratura.



A partir daí, Kimi Antonelli cavou uma liderança confortável, que lhe permitiu festejar a segunda vitória consecutiva esta temporada (e da carreira) e assumir o comando do campeonato.



“Tive sorte com o 'safety car', mas o ritmo com os pneus duros foi incrível”, admitiu, no final.



Oscar Piastri subiu ao pódio pela primeira vez esta temporada, enquanto Russell pressionou Leclerc até ao fim. Ainda conseguiu esboçar a ultrapassagem nas últimas voltas mas saiu largo na curva e permitiu ao monegasco recuperar a terceira posição.



O britânico Lando Norris (McLaren), campeão em título, foi o quinto, seguido do compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) em sexto. O francês Pierre Gasly (Alpine) foi o sétimo, depois de ter servido de tampão durante toda a segunda parte da corrida ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi oitavo, depois de largar da 11.ª posição.



Com estes resultados, Kimi Antonelli lidera o campeonato, com 72 pontos, mais nove do que George Russell.



A próxima prova será só em 03 de maio, em Miami (Estados Unidos), devido aos cancelamentos das corridas do Bahrein e Arábia Saudita devido à guerra no Médio Oriente.



